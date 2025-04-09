Пора решить важные вопросы: астропрогноз на 9 апреля

В среду, 9 апреля длится 11-й лунный день, который после обеда перейдет в 12. Луна находится в созвездии Девы, Солнце – в Овне.

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Какой будет эта среда и как на нее будет влиять число 9, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она напомнила, что девятка олицетворяет Марс и энергию огня. В то время как среда является днем Меркурия, который отвечает за коммуникации, связь с социумом и бизнес.

"Поэтому в этот день очень хорошо решать все важные вопросы, потому что Марс дает ускорение, Меркурий дает точность во всех событиях", – пояснила Исита Гая.

Также, по словам астролога, сегодня будет очень активно работать энергия сердца. И с этим нужно быть осторожнее, ведь из-за этого могут усиливаться сердечные болезни.

Чтобы избежать неприятностей, Исита Гая порекомендовала применять медитативные практики. "В этот день сделайте медитацию сердца, в этот день послушайте свое сердце, в этот день следуйте за своим сердцем, в этот день пробуйте ощущать события через сердце. И этот день откроет вам много интересного", – пообещала астролог.

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