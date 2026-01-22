Популярные духи срочно отозвали из-за запрещенного ингредиента: он вредит здоровью

Популярные духи Hello от Lionel Richie и Hot от United Colours of Benetton Fragrances, продаваемые Savers Health and Beauty, были отозваны с рынка из-за наличия в их составе запрещенного ингредиента.

Видео дня

Управление стандартов безопасности продукции Великобритании предупредило, что оба содержат бутилфенилметилпропиональ (BMHCA), использование которого в косметических продуктах запрещено, пишет Express.

Специалисты уточнили, что BMHCA может нанести вред репродуктивной системе, здоровью нерожденного ребенка и вызвать сенсибилизацию кожи.

Предупреждение относительно этих продуктов было впервые опубликовано в прошлом месяце, но теперь их отозвали у покупателей. Покупателям, которые приобрели эти товары, следует вернуть их в Savers Heath and Beauty для получения возмещения.

Полный список духов, которые имеют опасный состав

BenettonHot100mlEDT - Штрих-коды: 3605473198178 / 715387003000 / 08002135090361

Hello от Lionel Richie Femme 50ML EDP - Штрих-коды: 5060426154546 / 15060426154543

Hello от Lionel Richie Homme 50ML EDT - Штрих-коды: 5060426154447 / 15060426154451

Hello от Lionel Richie Femme 100ML EDP - Штрих-коды: 5060426154522 / 05060426154539.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно носить духи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.