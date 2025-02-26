Как украинцы оценивают ситуацию в государстве: появились результаты опроса

Около 66% украинцев считают, что за последний год ситуация в Украине ухудшилась. Какие-либо улучшения заметили менее 5% наших сограждан.

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В будущее же граждане Украины смотрят с несколько большим оптимизмом: перемен к лучшему ожидает около трети населения. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "СОЦИС" в начале февраля, имеющиеся в распоряжении OBOZ.UA.

Так, социологи замерили настроения украинцев в течение 3-9 февраля, опросив около 2 тысяч респондентов – и выяснили, что подавляющее большинство граждан нашего государства – 65,9% – считают, что ситуация в стране за последний год ухудшилась. Улучшение общей ситуации заметили всего 4,8% наших соотечественников. Еще 27,3% считают, что она не изменилась.

А вот в будущее украинцы смотрят с большим оптимизмом. На вопрос "Как изменится ситуация в Украине в следующем году?" 31,3% опрошенных отметили, что ожидают улучшения. 32,7% респондентов полагают, что станет хуже, а 24,1% – что ситуация останется неизменной.

В то же время , не берутся прогнозировать, как изменится ситуация в следующем году 12% украинцев, тогда как не смогли или не захотели оценить изменения за последний год только 2% опрошенных.

Также социологи поинтересовались, какие факторы оказывают наиболее негативное влияние на ситуацию в государстве, предложив респондентам выбрать один или несколько вариантов из предложенных. Выяснилось, что самой большой проблемой украинцы считают высокий уровень коррупции на государственном уровне (этот вариант выбрали 58,8% опрошенных).

На втором месте оказалось снижение уровня жизни населения, что выражается в повышении цен, инфляции, росте курса валют и т.п.: на этот фактор указали 38,9% опрошенных.

Практически одинаково сильно портят жизнь украинцам российские обстрелы (32,4%) и непрофессионализм и ошибки власти (31,8%).

Замыкает топ-5 факторов, негативно влияющих на ситуацию в стране, захват Россией новых территорий Украины (30,1%)

Также усугубляют ситуацию в государстве, по мнению украинцев, агрессивные методы проведения мобилизации (26,8%), высокий уровень коррупции на бытовом уровне (20,7%), снижение экономического потенциала государства (11,3%), уменьшение международной помощи Украине (8,6%) и перебои с электроснабжением (3,6%).

Напомним, также социологи выяснили мнение украинцев относительно того, когда в Украине следует провести выборы. Подавляющее большинство граждан считают, что этого нельзя делать до окончания режима военного положения.

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