Какое комнатное растение нельзя держать дома, если у вас есть кот: оно смертельно опасно

Один обычный декоративный цветок и комнатное растение является очень токсичным для кошек, и все его части могут вызвать серьезное повреждение почек и даже смерть при проглатывании.

Владельцев домашних животных предостерегают от того, чтобы не держать это растение дома — или, по крайней мере, в пределах досягаемости своих пушистых котов. Речь идет об обычных лилиях, пишет OBOZ.UA.

Многочисленные разновидности лилий представляют чрезвычайный риск отравления для кошек, поскольку каждая часть растения, включая лепестки, листья, стебли и пыльцу, может вызвать серьезное повреждение почек и даже смерть, если их будут употреблять наши четвероногие друзья.

Это включает самые опасные разновидности, в частности пасхальные лилии, тигровые лилии, лилейники, азиатские лилии, японские выставочные лилии и лилии-звездочеты. Даже небольшое количество этих лилий может быть опасным, и если кошка съест любую часть этих растений, необходима немедленная ветеринарная помощь.

Хотя не каждый сорт лилий вызывает такую же степень повреждения почек, как "настоящие" лилии и лилейники, некоторые, такие как лилии мира и каллы, все же могут вызвать раздражение рта и проблемы с пищеварением, если их употреблять. Ландыш, хотя и не наносит вреда почкам, остается токсичным для кошек и влияет на сердце.

Владельцы кошек должны знать, что многие распространенные комнатные растения могут представлять опасность для их питомцев. Например, лилии мира содержат кристаллы оксалата кальция, которые могут раздражать рот, язык и горло кота при проглатывании. Всегда исследуйте растения, прежде чем приносить их в дом с котами, и держите токсичные виды в недоступном для них месте

