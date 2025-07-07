Помощь, которая дарит завтра: проекту 'Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины' исполнилось 10 лет

В этом году проекту "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" исполняется 10 лет. Это десятилетие заботы, поддержки и психологического восстановления детей, пострадавших от войны.

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Еще в 2015 году стало понятно: дети, живущие в зоне вооруженного конфликта, остро нуждаются в помощи. Пережитые страх, стресс и шокирующие события оставили глубокий след в детской психике. Тогда психологи Фонда Рината Ахметова забили тревогу: без своевременной поддержки это могло привести к серьезным психоэмоциональным расстройствам и психосоматическим заболеваниям. Так родился проект "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето".

В 2022 году, с началом полномасштабного вторжения, потребность в проекте стала еще острее – количество травмированных детей стремительно росло. Было принято решение масштабировать инициативу на всю страну, сделать ее всесезонной и обновить название на "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

Одной из особых инициатив проекта стал "Блогер Кэмп" – активность, которая мотивирует молодежь развиваться, осваивать цифровые профессии и навыки блогерства под руководством опытных наставников. В программе Кемпа – квесты, творческие мастер-классы, спортивные активности и арт-терапия. Также детям предлагают много активностей на свежем воздухе, чтобы мальчики и девочки могли отдохнуть, набраться сил и отвлечься от стресса, вызванного войной.

За 10 лет реализации проекта психологическую поддержку и курс оздоровления прошли более 5 тысяч детей. Каждый из них имеет свою историю. Это дети, которые пострадали от боевых действий, потеряли родителей во время войны, были депортированы в РФ и вернулись в Украину, а также дети из приемных семей и детских домов семейного типа. В Кемпе они получают не только помощь специалистов, но и новые навыки, друзей и силы для будущего.

"Здесь есть люди, которые меня понимают, с которыми я могу откровенно говорить и которые поддержат в любой ситуации. Больше всего мне помогает общение с психологами – дважды в день можно поделиться мыслями и переживаниями", – делится Тарас, участник весенней смены "Блогер Кэмпа".

В разное время Кэмп посещали звездные гости, которые своим присутствием вдохновляли и поддерживали детей. Среди них: актриса и телеведущая Даша Трегубова, певицы Злата Огневич и Светлана Тарабарова, режиссер известного анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" Олег Маламуж и сценарист Ярослав Войцешек, актер и ведущий Алексей Суханов.

"В "Блогер Кэмпе" очень классно! У нас постоянно интересные задания – нужно проходить квесты: к реке, на площадки, к нашему корпусу. Я нашел друзей с общими интересами, и это для меня самое важное", – рассказывает кемпер Марьян.

Снизить уровень тревожности и восстановить психологическое состояние во время "Блогер Кэмпа" ребятам помогают квалифицированные психологи, которые прошли обучение по программе "Травма войны", разработанной Фондом Рината Ахметова.

"Это как глоток свежего воздуха для этих детей. Ведь дома они не могут говорить об очень большом количестве вещей, они не могут расслабиться – там постоянная опасность. Здесь дети могут "выгрузить" эти тяжелые военные истории путем игр, арт-терапии и живого общения", – объясняет психолог Фонда Людмила.

Всего за годы существования программы "Ринат Ахметов – Детям" помощь получили около 6 миллионов детей. Следите за обновлениями на сайте. Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра!