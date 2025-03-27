'Помощь дает жизнь': жители прифронтовой Дружковки получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

В Дружковке ситуация напряженная, но, несмотря на высокий риск, здесь остается много людей. Также в городе находят убежище вынужденные переселенцы из других населенных пунктов Донбасса. Фонд Рината Ахметова передал помощь в город. Выдача завершена.

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В последнее время все чаще обращаются переселенцы из Покровского района и Константиновки, до этого было много людей из Временного Яра и Бахмута. Гуманитарная помощь является неотъемлемой частью нашей реальности. Она многим дает жизнь", – говорит руководитель гуманитарного штаба Дружковки Андрей.

Фонд Рината Ахметова направил в город 2 тысячи продуктовых наборов. Каждая коробка компактна, однако в ней – все самое необходимое.

"Здесь есть, в частности, масло, мука, сахар – только из этих продуктов можно блинов нажарить или хлеб испечь, и то легче", – говорит Галина, жительница Дружковки.

По мнению переселенки из Соледара Светланы, помощь в Дружковке нужна многим.

"Мы снимаем квартиру. Даже в нашем доме много людей, оставшихся совсем сами. По возможности я сама стараюсь помогать бабушкам в возрасте – чем могу", – признается женщина.

В целом Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001 или пишите в мессенджер Фонда.