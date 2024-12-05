Люди, в день волонтера, прошу Вас сделайте тысячи репостов, только так можно собрать деньги.

Видео дня

Завтра день ВСУ!! Поздравьте наших бойцов помощью!!

Для аэроразведки, бойцы умоляют два Мавика 3 про -150 тыс грн

Люди, прошу 5-20-100 грн, кто как может.

Дроны спасают жизнь наших бойцов и уничтожают врага

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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