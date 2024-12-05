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Блог | Помогите спасти жизни наших защитников: как лучше всего поздравить з днем ВСУ
Люди, в день волонтера, прошу Вас сделайте тысячи репостов, только так можно собрать деньги.
Завтра день ВСУ!! Поздравьте наших бойцов помощью!!
Для аэроразведки, бойцы умоляют два Мавика 3 про -150 тыс грн
Люди, прошу 5-20-100 грн, кто как может.
Дроны спасают жизнь наших бойцов и уничтожают врага
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Приват - 5168752017223390
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