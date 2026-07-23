Помидоры будут созревать быстрее: есть простой способ

Чтобы помидоры выросли крупнее, стали сочнее и быстрее созрели, огородникам рекомендуют удалять лишние боковые побеги. Это помогает растению направлять больше питательных веществ к уже формирующимся плодам.

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В разгар сезона на томатных кустах активно растут не только зеленые плоды, но и так называемые пасынки. Это небольшие побеги, которые появляются в пазухах листьев и со временем могут превратиться в дополнительные стебли с цветками. Побочные побеги позволяют получить более ветвистый куст и потенциально больше помидоров. Но эксперты отмечают: побочные побеги отнимают часть энергии, питательных веществ и других ресурсов.

Почему стоит удалять пасынки

Садовод и основательница Garden Betty Линда Ли объяснила, что обрезка лишних побегов способствует формированию более крупных плодов.

По ее словам, после удаления пасынков на растении может быть меньше помидоров, поскольку уменьшается количество ветвей. Однако плоды, которые останутся на кусте, будут иметь больше шансов вырасти крупными и мясистыми.

Это происходит потому, что удаление боковых побегов снижает конкуренцию за питательные вещества. В результате растение направляет больше энергии на развитие и созревание имеющихся плодов.

Если пасынки не трогать, куст станет гуще, на нем появятся новые цветы, а впоследствии – дополнительные помидоры. Так можно продлить период плодоношения до конца лета. Однако уже сформировавшиеся помидоры могут вырасти мельче, поскольку им придется делить ресурсы с новыми побегами.

Как правильно удалять пасынки у помидоров

Прежде всего нужно правильно определить пасынок. Он выглядит как небольшой побег, растущий в месте соединения листа с основным стеблем.

Важно не перепутать его с цветочной кисточкой . Она растет непосредственно от основного стебля, а в период плодоношения на ней уже могут быть цветы или небольшие грозди помидоров.

. Она растет непосредственно от основного стебля, а в период плодоношения на ней уже могут быть цветы или небольшие грозди помидоров. Молодой пасынок легко удалить пальцами. Для этого его нужно осторожно зажать между большим и указательным пальцами и отломать. Процедура занимает всего несколько секунд.

Если побег уже успел вырасти и стал толще, лучше воспользоваться чистыми ножницами или секатором. Срезать его следует как можно ближе к основанию, стараясь не повредить главный стебель.

Своевременное удаление пасынков поможет направить больше сил растения на плоды. Благодаря этому помидоры смогут быстрее созреть, вырасти крупнее и приобрести более насыщенный вкус.

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