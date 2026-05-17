Помидоры будут плодоносить, как сумасшедшие: чем удобрить весной

Растениям требуется значительное количество питательных веществ для роста и развития, и часто случается так, что почва не обеспечивает того, что необходимо для идеального роста. В частности, помидоры известны своей требовательностью, поэтому удобрения часто необходимы.

Самыми эффективными удобрениями для помидоров являются натуральные продукты, которые улучшают здоровье почвы путем постепенного разложения. К ключевым необходимых питательных веществ относятся азот, фосфор и калий. Одни из ключевых кухонных отходов, которые многие выбрасывают или компостируют, получили популярность как садовое удобрение благодаря своей легкой доступности и высокому содержанию калия – банановые кожуры, пишет OBOZ.UA.

Банановое удобрение – это вода, в которой замочены банановые кожуры. Она похожа на компостный чай, хотя и без самого процесса компостирования. Это натуральное жидкое удобрение идеально подходит для добавления калия к вашим растениям и почве.

Калий имеет решающее значение, поскольку он поддерживает фотосинтез, облегчает движение воды и питательных веществ между клетками, способствует цветению и образованию плодов, а также укрепляет стебель.

Кроме того, банановая кожура богата другими жизненно важными питательными веществами, такими как кальций, марганец, натрий, магний и сера.

Чтобы приготовить удобрение из банановой кожуры, надо взять большую банку, наполнить ее водой, положить туда отходы и поставить в холодильник на одну неделю.

Как только вода из банановой кожуры будет приготовлена, полейте раствором основу растения.

