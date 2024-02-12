Почему мы так глупы.

Смотрю на фото украинского зерна на польском асфальте, а потом смотрю, как в АТБ и Сильпо полки отделов мяса и молочки ломятся от польских сыров, йогуртов, колбас и сосисок.

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Заїхав під домом в Спар - все те саме.

Майже всі продукти з Польщі.

Попит народжує пропозицію.

Тобто, якщо величезні українські мережеві супермаркети продають польські продукти - значить ви їх купуєте.

Це що, якась наша меншовартість?

У нас смачна власна молочка та ковбаси від десятків, якщо не сотен українських виробників - ви здуріли купувати польські сири й сосиски?!

Ви серйозно?!

Вони будуть місяцями блокувати наш експорт і імпорт.

Вони будуть ображати і бити наших водіїв.

Вони будуть висипати на асфальт українське зерно.

А ви будете і далі віддавати перевагу вакуумованим польським сирам і йогуртам ?!

Уявіть!

Якщо дві найбільші мережеві супермаркети України зупинять імпорт всіх польських продуктів - ви взагалі уявляєте собі якими обсягами вони купують і продають товари польських фермерів?!

Якщо ви досі не знаєте.

Штрих-код польських виробників продуктів починається з 590.

Тим часом.

На цьому тижні в румунський порт Констанца морем з Китаю прибувають перші з наших контейнерів, які ми ще наприкінці минулого року перенаправили з Польщі до портів Румунії.