Блог | Поляки высыпают на асфальт украинское зерно, а вы покупаете их товары?
Почему мы так глупы.
Смотрю на фото украинского зерна на польском асфальте, а потом смотрю, как в АТБ и Сильпо полки отделов мяса и молочки ломятся от польских сыров, йогуртов, колбас и сосисок.
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Заїхав під домом в Спар - все те саме.
Майже всі продукти з Польщі.
Попит народжує пропозицію.
Тобто, якщо величезні українські мережеві супермаркети продають польські продукти - значить ви їх купуєте.
Це що, якась наша меншовартість?
У нас смачна власна молочка та ковбаси від десятків, якщо не сотен українських виробників - ви здуріли купувати польські сири й сосиски?!
Ви серйозно?!
Вони будуть місяцями блокувати наш експорт і імпорт.
Вони будуть ображати і бити наших водіїв.
Вони будуть висипати на асфальт українське зерно.
А ви будете і далі віддавати перевагу вакуумованим польським сирам і йогуртам ?!
Уявіть!
Якщо дві найбільші мережеві супермаркети України зупинять імпорт всіх польських продуктів - ви взагалі уявляєте собі якими обсягами вони купують і продають товари польських фермерів?!
Якщо ви досі не знаєте.
Штрих-код польських виробників продуктів починається з 590.
Тим часом.
На цьому тижні в румунський порт Констанца морем з Китаю прибувають перші з наших контейнерів, які ми ще наприкінці минулого року перенаправили з Польщі до портів Румунії.