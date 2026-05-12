Положите носки в морозилку: секрет идеального сна во время жары

Летняя жара уже не за горами, а потому надо уже сейчас готовиться к изменению своего образа жизни. Часто самой большой проблемой являются как раз не дневные приливы высоких температур, а ночное удушье.

Сон во время жарких летних месяцев может быть достаточно тревожным. Британский консультант по сну Элли Хейр поделилась своими лучшими советами по этой проблеме, пишет Express.

"Перегрев во время сна может значительно снизить качество и продолжительность сна. В частности, слишком высокая температура ночью может уменьшить медленный (глубокий) сон, стадию сна, которая помогает нам проснуться отдохнувшими", – рассказала она.

Один из ее советов – стараться держать ноги в прохладе. Ваши ноги являются регуляторами тепла, поэтому один из способов обеспечить лучший ночной сон – это держать их в прохладе. Доктор Элли рекомендует положить пару слегка влажных носков в морозильную камеру примерно за 10 минут до сна и одеть их перед сном.

Душ перед сном также может помочь вам заснуть. "Теплый (не холодный!) душ примерно за час до сна может помочь вам остыть, поскольку он вызывает расширение кровеносных сосудов в вашей коже, благодаря чему, когда вы выходите из душа, вы можете эффективнее терять тепло", – объяснила специалист.

Также она отметила, что на сон может серьезно влиять наш рацион. "Доказательства показали, что диеты с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием насыщенных жиров и сахара могут влиять на наш сон, делая его более легким, менее восстанавливающим и увеличивая вероятность нарушения сна", – добавила она.

