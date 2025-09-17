Половину Украины затянет дождями: синоптики дали прогноз погоды на четверг

В четверг, 18 сентября, погода в Украине будет по-настоящему осенней. Синоптики прогнозируют умеренную температуру воздуха, а в половине областей ожидаются дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. На небе завтра будет облачно с прояснениями.

Какой будет погода в четверг

Ночью в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, днем в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях пройдут значительные дожди, местами грозы. В остальное время осадки будут умеренными.

Тем временем в западных, днем и в Житомирской, Киевской и Винницкой областях дождей не ожидается.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве южных и центральных областей днем порывы 15-20 м/с.

Из-за таких погодных условий синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях (I уровень опасности, желтый). Они могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Температура воздуха по стране ночью составит 7-12 градусов, на юго-востоке и востоке страны – 10-15 тепла. Днем столбики термометров в Украине покажут 15-20 градусов по Цельсию.

Погода на Киевщине

В Киевской области 18 сентября будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается дождь, а день пройдет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью будет 7-12 тепла, днем 15-20 по Цельсию. В Киеве ночью 9-11 выше нуля, днем 17-19 градусов.

Как писал OBOZ.UA, с 18 сентября в Украине начнет постепенно меняться погода. На востоке еще будет дождливо и прохладно, а на западе и севере появится солнце, ветер усилится, а ближе к выходным вернется тепло, сообщила синоптик Наталья Диденко.

