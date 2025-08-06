Полномочия органов местного самоуправления сохранятся несмотря на неназначение выборов – АГУ

Полномочия депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов будут продолжены после 25 октября 2025 года в полном соответствии с Законом Украины, несмотря на завершение пятилетнего срока.

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Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Ассоциации городов Украины.

Там напомнили позицию Центральной избирательной комиссии, которая ранее отметила, что Верховная Рада Украины не может назначить новые местные выборы в связи с военным положением, которое введено в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

"Очередные местные выборы в Украине согласно избирательному законодательству проводятся одновременно на всей территории страны в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и глав и соответственно должны были бы состояться в последнее воскресенье октября этого года", – говорилось в заявлении ЦИК.

Однако во время действия военного положения никакие выборы не организуются и не проводятся. Следовательно, решение о назначении очередных местных выборов парламентом не принималось.

Учитывая это ЦИК не имеет оснований для формирования нового состава ТИК по местным выборам, которые осуществляют подготовку и проведение местных выборов в Украине.

"Итак, после окончания пятилетнего срока депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские головы продолжают осуществлять свои полномочия в полном соответствии с Законом Украины "О местном самоуправлении в Украине" до вступления полномочий следующим созывом, избранным на местных выборах после окончания правового режима военного положения, без дополнительных действий или решений органов государственной власти или местного самоуправления", – говорилось в заявлении.

Со своей стороны исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан ранее объяснял, что согласно закону Украины, депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские головы продолжают выполнять свои полномочия до вступления в должности, приобретения полномочий их преемниками после проведения очередных местных выборов.

"Итак, после окончания пятилетнего срока депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские головы продолжают осуществлять свои полномочия в полном соответствии с Законом Украины "О местном самоуправлении в Украине" до вступления полномочий следующим созывом, избранным на местных выборах после окончания правового режима военного положения, без дополнительных действий или решений органов государственной власти или местного самоуправления", – говорится в заявлении АГУ.