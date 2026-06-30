Полнолуние в Козероге способствует расчетам и организации: гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июня

Во вторник, 30 июня, нас ждет полнолуние в Козероге. Это благоприятный день для оформления счетов, наведения порядка и завершения нерешенных дел. У нас может быть меньше энтузиазма, чтобы браться за что-то новое.

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Сегодня Юпитер войдет в знак Льва и останется там до июля следующего года, пишет Vogue.pl. Это астрологическое событие принесет новые идеи и подтолкнет к действиям. Также важно будет подумать о том, что стоит изменить в ближайшие месяцы. Что ждет каждого знака зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Не берите на себя слишком много сложных задач. Вам нужно время для размышлений – это принесет вам спокойствие. Позаботьтесь о себе и не сравнивайте себя с другими. Сосредоточьтесь на людях, которые важны для вас. В конце концов ваше настроение улучшится.

Телец

Вы с энтузиазмом возьметесь за более сложные задачи. Вас ждут интересные дискуссии. Это также прекрасное время для обучения и развития новых интересов. Днем отдохните и позаботьтесь о себе. Посмотрите хороший фильм или почитайте статью. Успех в любви будет гарантирован.

Близнецы

Вы будете в прекрасном настроении и быстро справитесь со своими обязанностями. Во второй половине дня удастся поход по магазинам. Также вы встретите приятных людей на спортивных мероприятиях. Ожидайте хороших новостей. Друзья, которых вы давно не видели, могут неожиданно связаться с вами.

Рак

Будьте внимательны и не позволяйте никому вас обмануть. Решайте проблемы быстро, и вы избежите лишних хлопот. У вас также может быть много дел по дому. Вечером отдохните и займитесь хобби. Это улучшит ваше настроение и принесет вдохновение.

Лев

Вы будете более уверены в себе. Вам будет сопутствовать удача, и вы решите важные дела. Это благоприятное время для серьезных разговоров с начальством, в частности тех, что касаются финансовых вопросов. Ваши амбициозные планы могут увенчаться успехом, поскольку Юпитер входит в ваш знак. После работы развлекитесь и сходите на свидание.

Дева

Вы решите важные задачи. Вам не понравится беспорядок, и вы можете даже указывать на ошибки других. Составьте план, тогда вы всё успеете. Позаботьтесь о своем здоровье и внешнем виде. Не экономьте деньги на собственные нужды во время покупок. Вы того стоите.

Весы

Вы можете чувствовать себя немного сонными и нерешительными. Не стоит рисковать или общаться с людьми, когда у вас нет настроения. Ваши воспоминания и эмоции могут влиять на ваши решения. Также доверяйте своей интуиции, она убережет вас от неприятностей. Не берите на себя слишком много обязанностей, и вас ждет успешный день.

Скорпион

Будьте терпеливы, и все наладится. Возможны приятные стечения обстоятельств и выгодные предложения. В финансовых вопросах доверяйте своей интуиции. Также избегайте перерасхода средств, позже у вас появятся ещё более выгодные возможности. День благоприятен для свиданий и встреч с друзьями. Возможны приятные знакомства.

Стрелец

Подумайте, как вы могли бы заработать деньги — у вас возникнут хорошие идеи. На работе прислушивайтесь к мнению ваших коллег. Учитесь на их ошибках. Вечером позаботьтесь о потребностях близких, но избегайте лишних обсуждений. Не стоит также критиковать любимого человека, у него могут быть замечательные идеи для различных развлечений или путешествий.

Козерог

Будьте внимательны, чтобы не упустить выгодные предложения. День благоприятен для профессиональных успехов. У вас появятся идеи, которые принесут признание и деньги. Не бойтесь перемен или нового, это может быть к лучшему. У ваших друзей будут хорошие новости для вас.

Водолей

Смотрите на мир оптимистично и чаще улыбайтесь, и все наладится. Сегодня возможны благоприятные стечения обстоятельств и многообещающие предложения. Доверяйте своей интуиции и не осуждайте других. Днем найдите время для спорта или прогулки, это придаст вам больше энергии. В любви вам будет везти.

Рыбы

Вы будете трудолюбивы и сосредоточитесь на своих задачах. Однако требуйте вознаграждения за свою работу, вы этого заслуживаете. Сегодня вы найдете что-то по выгодной цене во время покупок. Вечером отдохните. Подумайте о переходе на более здоровое питание, поскольку это поможет вам чувствовать себя еще лучше.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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