Полмиллиарда инвестиций, 230 научных статей и глобальные стратегии: как 'Метинвест Политехника' строит будущее инженерного образования Украины

Первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" отмечает пятую годовщину со дня основания. Основатель университета, Группа "Метинвест" Рината Ахметова, является крупнейшим инвестором в техническое образование в стране: в создание материальной базы и развитие вуза компания инвестировала 513 млн грн. Также "Метинвест" полностью или частично оплачивает обучение и предоставляет стипендии лучшим студентам.

Видео дня

За пять лет более 1080 студентов поступили на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру вуза. 970 слушателей прошли курсы повышения квалификации по металлургии, горному делу, развитию soft skills, а 4150 работников предприятий "Метинвеста" – тренинги по безопасности труда и языковые курсы. Университет уже выпустил 267 магистров. С первых дней вуз поддерживает защитников страны: здесь получают образование уже 26 ветеранов, 10 из них – благодаря партнерству с проектом "Сердце Азовстали".

Все студенты проходят офлайн-сессии и производственную практику на предприятиях "Метинвеста" в Украине – в Кривом Роге, Запорожье, Каменском – и на производственных площадках за рубежом. В 2024 году университет начал первые международные стажировки на предприятии Promet Steel (Болгария). А в июне этого года для студентов началась практика в компании Danieli, которая является мировым лидером индустриальных инноваций с офисами в Италии и Австрии.

Вуз наладил сотрудничество с более 30 научно-образовательными институтами, среди которых ведущие технические университеты Болгарии, Польши, Италии, Латвии и Украины. Также университет стал первым в Украине участником глобальной инициативы Vision Zero - движения за нулевой травматизм на производстве.

За пять лет преподаватели университета опубликовали более 230 научных статей, получили 10 патентов, издали 15 учебных пособий и 12 монографий. Впереди – запуск новых специальностей в сфере цифровых технологий, экологической инженерии и энергоэффективности.

"Работа университета – это уже пять лет успеха. Мы имеем первых магистров, десятки программ повышения квалификации, и чувствуем реальную поддержку "Метинвест Политехники" в подготовке наших производственных кадров. Ведь перед нами стоит задача закрывать дефицит персонала – сейчас в "Метинвесте" открыто почти 4 тысячи вакансий – именно за счет собственно подготовленных специалистов. Мы надеемся, что "Метинвест Политехника" и в дальнейшем будет оставаться флагманом технического образования в Украине", – говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

Ранее акционер "Метинвеста" Ринат Ахметов заявил, что именно повышение качества образования должно стать национальной идеей Украины, а вуз "Метинвест Политехника" – это вклад компании в будущее, который создает прочный технологический и кадровый фундамент для развития нашей страны. Лучшим студентам компания гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации.