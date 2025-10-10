УкраїнськаУКР
Полезный салат из сырой свеклы и моркови: самый простой рецепт блюда на каждый день

Свекла – второй по пользе овощ. В ней очень много витаминов, а также микроэлементов. Их нее можно приготовить очень много вкусных салатов, а также закусок, намазок. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезного и вкусного салата из свеклы, с морковью. 

Ингредиенты:

  • Морковь 400 г
  • Свекла 400г
  • Соль 1 ч.л
  • Лук 1 шт
  • Растительное масло 5 ст.л
  • Сахар 1 ч.л. 
  • Кориандр, паприка, черный перец по вкусу
  • Зелень и сок лимона

Способ приготовления: 

1. Натрите сырые овощи, добавьте специи, масло, сок лимона, тертый чеснок. 

2. Хорошо перемешайте и можно сразу есть. Добавьте порезанную зелень. 

