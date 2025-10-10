Видео дня
Полезный салат из сырой свеклы и моркови: самый простой рецепт блюда на каждый день
Свекла – второй по пользе овощ. В ней очень много витаминов, а также микроэлементов. Их нее можно приготовить очень много вкусных салатов, а также закусок, намазок.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезного и вкусного салата из свеклы, с морковью.
Ингредиенты:
- Морковь 400 г
- Свекла 400г
- Соль 1 ч.л
- Лук 1 шт
- Растительное масло 5 ст.л
- Сахар 1 ч.л.
- Кориандр, паприка, черный перец по вкусу
- Зелень и сок лимона
Способ приготовления:
1. Натрите сырые овощи, добавьте специи, масло, сок лимона, тертый чеснок.
2. Хорошо перемешайте и можно сразу есть. Добавьте порезанную зелень.
