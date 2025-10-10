Полезный салат из сырой свеклы и моркови: самый простой рецепт блюда на каждый день

Свекла – второй по пользе овощ. В ней очень много витаминов, а также микроэлементов. Их нее можно приготовить очень много вкусных салатов, а также закусок, намазок.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезного и вкусного салата из свеклы, с морковью.

Ингредиенты:

Морковь 400 г

Свекла 400г

Соль 1 ч.л

Лук 1 шт

Растительное масло 5 ст.л

Сахар 1 ч.л.

Кориандр, паприка, черный перец по вкусу

Зелень и сок лимона

Способ приготовления:

1. Натрите сырые овощи, добавьте специи, масло, сок лимона, тертый чеснок.

2. Хорошо перемешайте и можно сразу есть. Добавьте порезанную зелень.

