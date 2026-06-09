Полезный салат для молодости мозга и против старения всего организма: рецепт от Оксаны Скиталинской

Любая капуста и брокколи содержат сульфорафан, который является мощным антиоксидантом и защищает клетки мозга, поэтому специалисты рекомендуют ее добавлять в салаты, делать закуски, супы и просто есть в сыром виде. Стоит отметить, что сырые овощи работают как "щетка" для кишечника, а вот оливковое масло, которым лучше всего заправлять салаты, обеспечивает усвоение жирорастворимых витаминов и поддерживает здоровье сосудов.

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Диетолог Оксана Скиталинская рассказала в Facebook, из каких овощей лучше всего готовить салаты для молодости и защиты мозга и, которые работают против старения всего организма.

Ингредиенты:

Сырые крестоцветные овощи – белокочанная или краснокочанная капуста, брокколи (можно слегка приварить аль денте для мягкости)

Руккола

Сырая свекла и морковь

Орехи – грецкие, кедровые или другие для полезных Омега-3 жиров

Немного твердого сыра (например, пармезан для вкуса) или семена чиа/льна

Заправка:

Нерафинированное оливковое масло extra virgin

Способ приготовления:

1. Капуста обдайте кипятком, овощи натрите, добавьте зелень.

2. Полейте маслом, добавьте тертый сыр и орехи, перемешайте и подавайте.

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