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Полезный салат для молодости мозга и против старения всего организма: рецепт от Оксаны Скиталинской

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт салата от Оксаны Скиталинской
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Любая капуста и брокколи содержат сульфорафан, который является мощным антиоксидантом и защищает клетки мозга, поэтому специалисты рекомендуют ее добавлять в салаты, делать закуски, супы и просто есть в сыром виде. Стоит отметить, что сырые овощи работают как "щетка" для кишечника, а вот оливковое масло, которым лучше всего заправлять салаты, обеспечивает усвоение жирорастворимых витаминов и поддерживает здоровье сосудов. 

Полезный салат для молодости мозга и против старения всего организма: рецепт от Оксаны Скиталинской

Диетолог Оксана Скиталинская рассказала в Facebook, из каких овощей лучше всего готовить салаты для молодости и защиты мозга и, которые работают против старения всего организма. 

Ингредиенты:

  • Сырые крестоцветные овощи – белокочанная или краснокочанная капуста, брокколи (можно слегка приварить аль денте для мягкости)
  • Руккола
  • Сырая свекла и морковь
  • Орехи – грецкие, кедровые или другие для полезных Омега-3 жиров
  • Немного твердого сыра (например, пармезан для вкуса) или семена чиа/льна

Заправка:

  • Нерафинированное оливковое масло extra virgin

Способ приготовления: 

1. Капуста обдайте кипятком, овощи натрите, добавьте зелень.

Полезный салат для молодости мозга и против старения всего организма: рецепт от Оксаны Скиталинской

2. Полейте маслом, добавьте тертый сыр и орехи, перемешайте и подавайте.

Полезный салат для молодости мозга и против старения всего организма: рецепт от Оксаны Скиталинской

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