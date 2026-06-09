Полезный салат для молодости мозга и против старения всего организма: рецепт от Оксаны Скиталинской
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Любая капуста и брокколи содержат сульфорафан, который является мощным антиоксидантом и защищает клетки мозга, поэтому специалисты рекомендуют ее добавлять в салаты, делать закуски, супы и просто есть в сыром виде. Стоит отметить, что сырые овощи работают как "щетка" для кишечника, а вот оливковое масло, которым лучше всего заправлять салаты, обеспечивает усвоение жирорастворимых витаминов и поддерживает здоровье сосудов.
Диетолог Оксана Скиталинская рассказала в Facebook, из каких овощей лучше всего готовить салаты для молодости и защиты мозга и, которые работают против старения всего организма.
Ингредиенты:
- Сырые крестоцветные овощи – белокочанная или краснокочанная капуста, брокколи (можно слегка приварить аль денте для мягкости)
- Руккола
- Сырая свекла и морковь
- Орехи – грецкие, кедровые или другие для полезных Омега-3 жиров
- Немного твердого сыра (например, пармезан для вкуса) или семена чиа/льна
Заправка:
- Нерафинированное оливковое масло extra virgin
Способ приготовления:
1. Капуста обдайте кипятком, овощи натрите, добавьте зелень.
2. Полейте маслом, добавьте тертый сыр и орехи, перемешайте и подавайте.
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