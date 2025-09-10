Полезный осенний салат из фиолетовой капусты, с яблоками и сухарями: рецепт оригинального блюда
Фиолетовая капуста – один из полезных и вкусных осенних овощей, который может быть вкусной основой для полезных салатов, а также закусок. Еще ее можно тушить и даже мариновать. Стоит отметить, что в ней высокое содержание антоцианов – антиоксидантных пигментов. А также она очень полезна, богата витаминами С, К, А, клетчаткой и минералами, а также содержит больше антиоксидантов, чем белокочанная капуста.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и оригинального салата из фиолетовой капусты, с яблоком и поджаренным хлебом.
Ингредиенты:
- Фиолетовая капуста 350 г
- Яблоко 1 шт
- Бородинский хлеб 100 г
Заправка:
- Йогурт 3 ст.л
- Майонез 1 ст.л
- Чеснок 1 зубчик
- Сок лимона 1/2 шт
- Соль, перец по вкусу
- Укроп измельченный 2 ст.л
- Масло растительное или оливковое 30 мл
Способ приготовления:
1. Капусту тонко нашинковать и подавить, чтобы стала мягче.
2. Хлеб нарезать на небольшие кубики, полить маслом и можно готовить в духовке или поджарить просто на сковородке.
3. Яблоко очистите и нарежьте на небольшие кубики.
4. Смешайте все ингредиенты для заправки и вылейте к капусте. Добавьте яблоко и перед подачей добавьте сухарики.
