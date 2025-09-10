Полезный осенний салат из фиолетовой капусты, с яблоками и сухарями: рецепт оригинального блюда

Фиолетовая капуста – один из полезных и вкусных осенних овощей, который может быть вкусной основой для полезных салатов, а также закусок. Еще ее можно тушить и даже мариновать. Стоит отметить, что в ней высокое содержание антоцианов – антиоксидантных пигментов. А также она очень полезна, богата витаминами С, К, А, клетчаткой и минералами, а также содержит больше антиоксидантов, чем белокочанная капуста.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и оригинального салата из фиолетовой капусты, с яблоком и поджаренным хлебом.

Ингредиенты:

Фиолетовая капуста 350 г

Яблоко 1 шт

Бородинский хлеб 100 г

Заправка:

Йогурт 3 ст.л

Майонез 1 ст.л

Чеснок 1 зубчик

Сок лимона 1/2 шт

Соль, перец по вкусу

Укроп измельченный 2 ст.л

Масло растительное или оливковое 30 мл

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинковать и подавить, чтобы стала мягче.

2. Хлеб нарезать на небольшие кубики, полить маслом и можно готовить в духовке или поджарить просто на сковородке.

3. Яблоко очистите и нарежьте на небольшие кубики.

4. Смешайте все ингредиенты для заправки и вылейте к капусте. Добавьте яблоко и перед подачей добавьте сухарики.

