Полезный осенний салат из фиолетовой капусты, с яблоками и сухарями: рецепт оригинального блюда

Ирина Мельниченко
2 минуты
Полезный осенний салат из фиолетовой капусты, с яблоками и сухарями: рецепт оригинального блюда

Фиолетовая капуста – один из полезных и вкусных осенних овощей, который может быть вкусной основой для полезных салатов, а также закусок. Еще ее можно тушить и даже мариновать. Стоит отметить, что в ней высокое содержание антоцианов – антиоксидантных пигментов. А также она очень полезна, богата витаминами С, К, А, клетчаткой и минералами, а также содержит больше антиоксидантов, чем белокочанная капуста.

Чем полезна фиолетовая капуста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и оригинального салата из фиолетовой капусты, с яблоком и поджаренным хлебом.

Ингредиенты:

  • Фиолетовая капуста 350 г
  • Яблоко 1 шт
  • Бородинский хлеб 100 г

Заправка:

  • Йогурт 3 ст.л
  • Майонез 1 ст.л
  • Чеснок 1 зубчик
  • Сок лимона 1/2 шт
  • Соль, перец по вкусу
  • Укроп измельченный 2 ст.л
  • Масло растительное или оливковое 30 мл

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинковать и подавить, чтобы стала мягче.

Капуста для салата

2. Хлеб нарезать на небольшие кубики, полить маслом и можно готовить в духовке или поджарить просто на сковородке.

Хлеб для сухариков

3. Яблоко очистите и нарежьте на небольшие кубики.

Соус для салата

4. Смешайте все ингредиенты для заправки и вылейте к капусте. Добавьте яблоко и перед подачей добавьте сухарики.

Готовый салат

