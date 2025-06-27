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Полезный и очень вкусный салат из авокадо, с помидорами и зеленью: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт салата

Если вы хотите приготовить очень вкусный и сытный салат, идеальными продуктами для этого будут овощи, авокадо, а также зелень, яйца. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом, соевым соусом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из авокадо, с помидорами и зеленью.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • руккола
  • шпинат
  • томаты черри
  • авокадо
  • консервированный тунец
  • яйца

Для заправки:

  • оливковое масло
  • апельсиновый сок
  • микс семян

Способ приготовления:

1. Порежьте помидоры и авокадо.

Авокадо для салата

2. Зелень помойте.

Зелень и помидоры

3. Смешайте все для заправки.

Приготовление салата

4. Выложите на блюдо все ингредиенты, добавьте тунец, полейте соусом.

Готовый салат

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