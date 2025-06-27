Полезный и очень вкусный салат из авокадо, с помидорами и зеленью: рецепт блюда для праздничного стола

Если вы хотите приготовить очень вкусный и сытный салат, идеальными продуктами для этого будут овощи, авокадо, а также зелень, яйца. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом, соевым соусом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из авокадо, с помидорами и зеленью.

Ингредиенты:

руккола

шпинат

томаты черри

авокадо

консервированный тунец

яйца

Для заправки:

оливковое масло

апельсиновый сок

микс семян

Способ приготовления:

1. Порежьте помидоры и авокадо.

2. Зелень помойте.

3. Смешайте все для заправки.

4. Выложите на блюдо все ингредиенты, добавьте тунец, полейте соусом.

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