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Полезный и очень вкусный салат из авокадо, с помидорами и зеленью: рецепт блюда для праздничного стола
Если вы хотите приготовить очень вкусный и сытный салат, идеальными продуктами для этого будут овощи, авокадо, а также зелень, яйца. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом, соевым соусом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из авокадо, с помидорами и зеленью.
Ингредиенты:
- руккола
- шпинат
- томаты черри
- авокадо
- консервированный тунец
- яйца
Для заправки:
- оливковое масло
- апельсиновый сок
- микс семян
Способ приготовления:
1. Порежьте помидоры и авокадо.
2. Зелень помойте.
3. Смешайте все для заправки.
4. Выложите на блюдо все ингредиенты, добавьте тунец, полейте соусом.
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