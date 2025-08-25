УкраїнськаУКР
Полезные кабачковые вафли для перекуса: самый простой рецепт бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
285
Рецепт блюда

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных дерунов, а также рулетов, салатов, а также запеканок. Еще их можно фаршировать, тушить, мариновать, запекать.

Вкусные кабачковые вафли

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных вафель из кабачков для перекуса, которые готовятся 10 минут.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1 кабачок
  • 150 г муки
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Пучок укропа (40 г)
  • Сухой чеснок
  • Соль

Способ приготовления:

1. Кабачок натираем на мелкую терку, солим и оставляем на 10 минут. Затем хорошо отжимаем руками лишнюю жидкость. Добавляем все остальные ингредиенты и замешиваем тесто.

Кабачковое тесто

2. Выпекаем в вафельнице до золотистой корочки.

Сколько выпекать вафли

Подавайте с крем-сыром, овощами, соленой красной рыбой!

Готовые вафли

