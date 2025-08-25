Полезные кабачковые вафли для перекуса: самый простой рецепт бюджетного блюда

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных дерунов, а также рулетов, салатов, а также запеканок. Еще их можно фаршировать, тушить, мариновать, запекать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных вафель из кабачков для перекуса, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

1 кабачок

150 г муки

2 яйца

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. разрыхлителя

Пучок укропа (40 г)

Сухой чеснок

Соль

Способ приготовления:

1. Кабачок натираем на мелкую терку, солим и оставляем на 10 минут. Затем хорошо отжимаем руками лишнюю жидкость. Добавляем все остальные ингредиенты и замешиваем тесто.

2. Выпекаем в вафельнице до золотистой корочки.

Подавайте с крем-сыром, овощами, соленой красной рыбой!

