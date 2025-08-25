Видео дня
Полезные кабачковые вафли для перекуса: самый простой рецепт бюджетного блюда
Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных дерунов, а также рулетов, салатов, а также запеканок. Еще их можно фаршировать, тушить, мариновать, запекать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных вафель из кабачков для перекуса, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 150 г муки
- 2 яйца
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Пучок укропа (40 г)
- Сухой чеснок
- Соль
Способ приготовления:
1. Кабачок натираем на мелкую терку, солим и оставляем на 10 минут. Затем хорошо отжимаем руками лишнюю жидкость. Добавляем все остальные ингредиенты и замешиваем тесто.
2. Выпекаем в вафельнице до золотистой корочки.
Подавайте с крем-сыром, овощами, соленой красной рыбой!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: