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Полезная и вкусная запеканка из кабачка: самый простой рецепт сезонного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
174
Рецепт блюда

Кабачки – идеальные овощи для приготовления очень вкусных закусок, а также запеканок. Еще их можно очень вкусно стушить, запечь и пожарить.

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Что приготовить из кабачков

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и быстрой в приготовлении запеканки из кабачков, филе и сыра. 

Запеканка из кабачка

Ингредиенты: 

  • 800 г куриного филе
  • 300 г кабачков
  • 70 г сыра
  • 100 г помидоров
  • 3 яйца
  • 3 ст.л сметаны 10%
  • лук

Способ приготовления: 

1. Кабачки порежьте кружочками.

Кабачки для блюда

2. Филе кубиком.

Филе с сыром

3. Взбейте яйца, добавьте тертый сыр, сметану, специи. Добавьте филе, перемешайте. 

Сколько готовить запеканку

4. Выложите на дно формы кабачки, сверху филе, готовьте 35 минут при 190С. 

Готовая запеканка

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