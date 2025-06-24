Полезная и вкусная запеканка из кабачка: самый простой рецепт сезонного блюда

Кабачки – идеальные овощи для приготовления очень вкусных закусок, а также запеканок. Еще их можно очень вкусно стушить, запечь и пожарить.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и быстрой в приготовлении запеканки из кабачков, филе и сыра.

Ингредиенты:

800 г куриного филе

300 г кабачков

70 г сыра

100 г помидоров

3 яйца

3 ст.л сметаны 10%

лук

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кружочками.

2. Филе кубиком.

3. Взбейте яйца, добавьте тертый сыр, сметану, специи. Добавьте филе, перемешайте.

4. Выложите на дно формы кабачки, сверху филе, готовьте 35 минут при 190С.

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