Полезная и вкусная закуска из сельди: рецепт блюда за 2 копейки
Сельдь – один из самых полезных рыбных продуктов. Готовить из сельди можно вкусные, полезные закуски, намазки, форшмак, а также салаты, бутерброды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из сельди, с яйцами и яблоком.
Ингредиенты:
- сельдь 2 шт.
- яйца отварные 2 шт.
- зеленый лук
- белый хлеб 2 ломтика, замоченный в молоке
- зеленое яблоко
- сливочное масло
- лимонный сок
Способ приготовления:
1. Нарезаем сельдь, рубим ножом, добавляем натертые яйца, яблоко, зеленый лук, сливочное масло, лимонный сок, зеленый лук и специи.
2. Перемешиваем и подаем с хлебом.
