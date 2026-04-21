Полезная и вкусная закуска из сельди: рецепт блюда за 2 копейки

Сельдь – один из самых полезных рыбных продуктов. Готовить из сельди можно вкусные, полезные закуски, намазки, форшмак, а также салаты, бутерброды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из сельди, с яйцами и яблоком.

Ингредиенты:

сельдь 2 шт.

яйца отварные 2 шт.

зеленый лук

белый хлеб 2 ломтика, замоченный в молоке

зеленое яблоко

сливочное масло

лимонный сок

Способ приготовления:

1. Нарезаем сельдь, рубим ножом, добавляем натертые яйца, яблоко, зеленый лук, сливочное масло, лимонный сок, зеленый лук и специи.

2. Перемешиваем и подаем с хлебом.

