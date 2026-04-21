Полезная и вкусная закуска из сельди: рецепт блюда за 2 копейки

Ирина Мельниченко
Сельдь – один из самых полезных рыбных продуктов. Готовить из сельди можно вкусные, полезные закуски, намазки, форшмак, а также салаты, бутерброды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из сельди, с яйцами и яблоком.

Ингредиенты:

  • сельдь 2 шт.
  • яйца отварные 2 шт.
  • зеленый лук
  • белый хлеб 2 ломтика, замоченный в молоке
  • зеленое яблоко
  • сливочное масло
  • лимонный сок

Способ приготовления: 

1. Нарезаем сельдь, рубим ножом, добавляем натертые яйца, яблоко, зеленый лук, сливочное масло, лимонный сок, зеленый лук и специи.

2. Перемешиваем и подаем с хлебом.

