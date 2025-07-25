'Поколение войны': в Греции открылась выставка о войне глазами украинцев

С 21 по 30 июля в самом центре города Салоники – фойе Центрального здания Муниципалитета рядом с крупнейшим на Балканах Выставочным центром "HELEXPO", в свободном доступе проходит выставка "Поколение войны", в которую вошли работы победителей Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA, участников артмарафона "Поколение войны".

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Экспозицию открыли Консул Украины в Салониках Евгений Шквира вместе с председателем Союза греков Украины в Греции Кириллом Кравченко. В церемонии открытия приняли участие представители Салоникийской Митрополии Архимандрид Евсевий, сотрудники иностранного консульского корпуса стран-парнеров, аккредитованных в Салониках, во главе с Генеральными консулами Кипра Константиносом Поликарпу, Германии Моникой Франк, Франции Жан-Люком Ловадом, а также Управления международного сотрудничества Министерства иностранных дел Греческой Республики в Салониках.

Выставка является важным мероприятием культурной дипломатии, где представлены 40 работ украинских художников всех возрастов – от детей до пожилых людей.

Участники выставки:

Леся Любченко, Ангелина Мартынюк, Елена Кононенко, Анжелика Борисова, Кэтрин Влади, Людмила Рябкова, Татьяна Береговая, Алена Гришина, Марина Паук, Владимир Гусев, Татьяна Гламазда, Виктория Залата, Ксения Денисенко, Анна Нечитайло, Ирина Скуртова, Дарья Поколодна, Ольга Рондяк, Ростислав Довгань, Елена Крят, Татьяна Гущина, Дана-Надия Островец, Джейден Терлецкий, Анастасия Холодова, Галина Лапковская, Ольга Троцкая, Дарья Котлярчук, Юлия Худик, Виктория Чуприяновская, Мария Котович, Татьяна Артюшенко, Ангелина Корчук, Анастасия Богданова, Наталья Ващук, Наталья Ващук, Юлия Юник, Виктор Коваленко, Маргарита Лобачева, Максим Рудь.

Артмарафон является частью масштабного Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA.WAR, единственного культурного проекта в Украине, который без перерыва продолжается с первой недели полномасштабного вторжения. Проект показывает динамику ментального и душевного состояния общества в течение войны, отраженные в искусстве. Это единственный в мире проект, который через искусство анализирует изменение сознания разных поколений в течение длительной современной войны.

Проект организован Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM, промоушен и продакшен компанией STUDIORAR при содействии Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, Министерства иностранных дел Украины и Киевской городской власти.