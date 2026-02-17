Новолуние и солнечное затмение: что чего приготовиться всем знакам зодиака 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, состоятся два астрологических события новолуние и солнечное затмение в Водолее. В этот день мы будем более эмоциональными и чувствительными к критике. Люди будут защищать свои убеждения, а реакции могут быть нервными.

Астрологи советуют сегодня избегать осуждения, не воспринимать слова лично и искать положительное в различных ситуациях, пишет Vogue.pl. Новолуние взойдет в 13:02, а затем в 15:10 Луна перейдет в знак Рыбы, и атмосфера станет более спокойной. Это время очень благоприятно для искусства, любви, творчества и личностного развития. Стоит обратить внимание на свои сны и предчувствия, которые могут содержать важные послания для нас.

Овен

Сегодня вам повезет. Вы избежите проблем и сделаете важные дела. Вы почувствуете себя сильными и энергичными и сможете преодолеть то, что вас сдерживало. Будьте независимыми и в то же время терпеливыми и добрыми к людям, тогда вы получите их поддержку. Вечером стоит отдохнуть, сходить на свидание или заняться искусством.

Телец

Вы почувствуете себя более уверенными и поймете, что заслуживаете большего признания. Это хороший день для принятия обоснованных финансовых решений и идей для заработка. Помните, что не стоит делиться своими амбициозными планами со всеми, чтобы кто-то другой первым не воспользоваться вашими идеями. Не провоцируйте своих врагов. Вечер подходит для отдыха, свидания или встречи с друзьями.

Близнецы

Вы будете склонны к размышлениям об отношениях и психологии, поэтому можете чувствовать себя немного рассеянным. Проверяйте свои планы и расписание. Находите время для отдыха и не будьте привередливыми к себе сегодня. Также берегите свои тайны. Вечер благоприятен для искусства и духовного развития.

Рак

Вы будете обращать больше внимания на то, что о вас думают другие люди. Вы можете услышать сплетни о себе. Стоит быть с теми людьми, которые для вас важны. Не волнуйтесь из-за других. Вечер способствует свиданию и занятиям физическими упражнениями – так вы избавитесь от стресса.

Лев

Кто-то может вас раскритиковать. Не волнуйтесь из-за этого и не тратьте время на споры. Сосредоточьтесь на собственных делах и не отвлекайтесь. Это хороший день для наведения порядка в разных сферах вашей жизни. Вечером вы почувствуете спокойствие и вернете равновесие. Расслабьтесь, займитесь искусством или хобби.

Дева

Сосредоточьтесь на своих обязанностях, и вы многое сделаете. Не волнуйтесь, когда что-то не удается. Вы найдете выход. Это хороший день для быстрой уборки и счетов. Днем ваше настроение улучшится. Вы можете открыть для себя новое хобби. Вторая половина дня благоприятна для любви и свиданий.

Весы

Сегодня вас ожидают благоприятные возможности. Влиятельные люди могут сделать вам интересное предложение, рассмотрите его и доверяйте своей интуиции. Подумайте над теми идеями, которые могут быстро принести вам успех. Также может возникнуть заманчивое предложение по обучению или путешествию. Вечер благоприятен для укрепления отношений и любви.

Скорпион

Вы будете любознательными и сосредоточенными на своей работе и обязанностях. Вам многое удастся сделать. В отношениях с людьми будьте осторожны. Вам не нужно ничего никому доказывать и не позволяйте кому-то портить вам настроение. День способствует знакомствам и общению с теми, кого вы давно не видели. Днем вас ожидают хорошие новости. Вечером расслабьтесь и развеселитесь.

Стрелец

Вы будете чувствительны к эмоциям и различным потребностям окружающих. Помогайте тем, кто действительно в этом нуждается. Не вмешивайтесь чрезмерно в дела других людей. Если вам нужна помощь, открыто попросите об этом. Днем побалуйте себя и сделайте перерыв.

Козерог

Кому-то может понадобиться ваш умный совет. День благоприятен для завершения дел, которые вы откладывали. Однако не берите на себя слишком много обязанностей и сохраняйте баланс. Сегодня также хорошее время для счетов и уборки. Во второй половине дня позаботьтесь о своей физической форме и красоте.

Водолей

Вы будете оптимистично смотреть на жизнь. Однако можете чувствовать себя нетерпеливыми. Не откладывайте важные решения на потом и не перекладывайте свою ответственность на других. Позаботьтесь о собственных делах сами. У вас будет много сил и оптимизма, но не спешите слишком сильно, чтобы не пропустить что-то важное. Позаботьтесь о своем здоровье и не экономьте на себе.

Рыбы

Сосредоточьтесь на самом важном, и вы сможете быстро сделать много дел. Некоторые люди могут вас отвлекать, но вам лучше не обращать внимания не их сообщения. Луна войдет в ваш знак во второй половине дня, и многие дела прояснятся. Вечер способствует развлечениям и любви. Не экономьте на своих потребностях, в частности тех, что связаны с хобби или личностным развитием.

