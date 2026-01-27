День споров и борьбы за власть: гороскоп для каждого знака зодиака на 27 января

Вторник, 27 января, принесет нам интенсивную энергию. Это время для лидерства и власти, однако свое влияние нужно использовать мудро.

Видео дня

В этот день важно сохранять спокойствие и избегать конфликтов, поскольку люди будут склонны защищать свои интересы и бороться за влияние, пишет Thekit. Что звезды приготовили каждому знаку зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Овен продемонстрирует свое лидерство и способность влиять на группу людей, которые могут быть младше вас. Проявите инициативу. Это хороший день для путешествий и общения.

Телец

Вы почувствуете себя амбициозными и решительно настроенными получить то, чего хотите. Однако вы можете столкнуться с начальником или авторитетным человеком, кто конкурирует с вами. Помните о своей цели и работайте над ее достижением. Также будьте внимательными с деньгами.

Близнецы

День может быть сложным. Сегодня важно избегать споров, особенно если они касаются политики, религии и расовых вопросов. Это могут быть неприятные разговоры. Будьте осторожными. Вечер – время для побед.

Рак

Будьте дипломатичными, особенно если вы решаете вопрос о наследстве, общего имущества, налогов, долгов или страховых случаев. Чтобы достичь успеха, не позволяйте ситуациям перерасти в напряженные. Вечером стоит побыть в одиночестве.

Лев

Вам понадобится терпение и дипломатия, ведь люди будут склонны бороться за власть. Ваши коллеги или близкие могут выступить против вас. Не позволяйте ситуациям обостряться и будьте спокойными. Вечер пройдет в дружелюбной атмосфере.

Дева

День может быть неспокойным, однако и продуктивным. Вы будете настойчивыми в работе и не потерпите, когда кто-то будет вмешиваться. Некоторые люди будут знать подробности вашей личной жизни. Вы будете очень заметны.

Весы

Родители, будьте терпеливыми к своим детям, поскольку борьба за власть может быть слишком настойчивой. В романтических отношениях тоже избегайте споров. Если вы напряжены, сделайте перерыв, чтобы успокоиться. Вечер способствует исследованиям.

Скорпион

Избегайте опасных районов или людей. Атмосфера может быть напряженной, поскольку Марс находится в линии с Плутоном. Такое расположение способствует огромному всплеску энергии и приносит решимость контролировать ситуацию. Будьте внимательными с деньгами.

Стрелец

Вы оптимистичны и жизнерадостны. Сегодня у вас может возникнуть желание управлять миром вокруг вас. Избегайте опасных районов и негативно настроенных людей.

Козерог

Избегайте финансовых или имущественных ссор, поскольку это может принести вам разочарование. Лучше направьте свою энергию на повседневные дела, работу или улучшение здоровья. День благоприятен для развлечений.

Водолей

Сегодня Марс и Плутон расположены в линии вашего знака, поэтому у вас есть возможность решить большое дело или же посеять хаос. Вы будете полны энергии, поэтому на вас лежит большая ответственность правильно ею воспользоваться. Вечер способствует общению.

Рыбы

Это замечательный день для решения трудных дел. Вам удастся многое сделать и вы получите много удовольствия от своих достижений. Стоит избегать агрессивных, навязчивых людей и опасных районов. Будьте бдительными. Вечером расслабьтесь.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.