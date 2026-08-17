Похоронят рядом с мамой: на фронте погиб молодой десантник из Ривненской области. Фото

Защищая Украину, погиб молодой десантник из Ривненской области Сергей Гродский. Воину, отдавшему жизнь за родную землю, было всего 29 лет.

Видео дня

На малой родине с ним простятся 17 августа, вечный покой Сергей обретёт рядом с могилой матери. О потере и прощании с Героем сообщили в Млиновском поселковом совете.

Что известно о Герое

На днях жители Млиновской громады получили трагическое известие о гибели защитника.

"С глубокой скорбью сообщаем, что в бою за свободу и независимость Украины погиб уроженец села Подгайцы, Гродский Сергей Вячеславович, 1996 года рождения. Солдат, гранатометчик 1-го десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода 4-й десантно-штурмовой роты 2-го десантно-штурмового батальона", – говорится в сообщении поселкового совета.

Молодой десантник, которому уже никогда не исполнится 30 лет, погиб 26 июля 2026 года во время выполнения боевого задания на одном из направлений. Жизнь воина оборвало неизвестное взрывное устройство.

"В понедельник, 17 августа 2026 года, погибший воин возвращается домой навсегда НА ЩИТЕ. Траурный кортеж выедет из Ривне примерно в 8:30. Встречаем кортеж в селе Подгайцы примерно в 9.30 у фигуры (напротив магазина "Велес"). "Живым коридором" проводим к церкви Иоанна Богослова Православной церкви Украины, где состоится заупокойное богослужение. Похоронят Сергея Гродского на кладбище села Коблин рядом с могилой матери. Выражаем искренние соболезнования семье, сослуживцам и близким погибшего Защитника. Вечная память и слава Герою", – отметили в Млиновской громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб сержант из Николаевской области Сергей Пашкурный. 7 августа его жизнь оборвал артиллерийский обстрел врага в Запорожской области.

Также стало известно, что свой последний бой сражался воин из Полтавы Артем Величко. Он встал на защиту родной земли после начала полномасштабного вторжения. Дома Артема ждала любимая девушка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!