Похолодание аж до заморозков, но без осадков: синоптики уточнили прогноз погоды на среду, 2 октября

В среду, 2 октября, погода в Украине будет сухой и прохладной ночью – местами даже ожидаются заморозки. Днем столбики термометров поднимутся до 21, а на востоке и юге страны – до 25 градусов по Цельсию.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, температура воздуха ночью по стране составит 6-11 градусов, на побережье морей будет до 14 градусов.

При этом в западных областях ночью будет прохладнее – всего 1-6 тепла, на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности грунта заморозки 0-3 градуса, а на высокогорье Карпат ночью будет от 3 градусов тепла до 2 мороза.

Днем потеплеет до 16-21 градуса, на востоке и юго-востоке Украины – до 25 градусов выше нуля. На западе страны будет 12-17 градусов тепла, на высокогорье Карпат – 8-13 по Цельсию.

"Ветер юго-восточный (в большинстве северных, Винницкой и Одесской областях северный), 5-10 м/с", – говорится в прогнозе.

В Киевской области ожидается переменная облачность, день пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью по области составит 6-11 градусов тепла, а днем потеплеет до 16-21 по Цельсию. В Киеве ночью будет 8-10 градусов, днем 17-19 выше нуля.

Как сообщал OBOZ.UA, октябрь этого года ожидается несколько теплее нормы. Волны похолодания вероятны в середине первой и начале третьей декады месяца. А в конце октября в Украину придут дожди.

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