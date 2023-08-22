'Похолодает' до +33 градусов: синоптики дали прогноз погоды на среду, 23 августа

В среду, 23 августа, в Украине станет несколько прохладнее. Столбики термометров опустятся до +33 градусов.

Видео дня

Некоторую территорию страны накроет переменная облачность. А в западных областях пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

По данным синоптиков, в Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди с грозами. На остальной территории без осадков.

"Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в Карпатах 16-21°. В южной части страны ночью 17-22°, днем 28-33°", – говорится в сообщении.

В Киевской области также ожидается облачная облачность, однако без осадков.

"Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем 24-29°", – информируют в Центре.

В столице Украины Киеве ночью ожидается 15-17°, днем 26-28°.

Вместе с тем синоптики выдвинули предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине.

"23 августа во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях грозы, значительные дожди, уровень опасности, желтый", – отметили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber . Не ведитесь на фейки!