Погода устроит в Украине "Армагеддон": где прогнозируют сильные ливни и град

В понедельник, 10 июня, в Украине ожидается контрастная погода. Кое-где будет жарко до +34 градусов, а в ряде областей пройдут дожди и грозы, возможны также град и шквальный ветер.

Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко. По ее данным, ухудшение погоды завтра ожидается, прежде всего, в западных и северных областях.

"Сильные ливни, грозы, град, шквалы - в западных областях. Осторожно! В северных областях, Винницкой, Черкасской, Одесской – кратковременные дожди, грозы, при грозах возможно шквалистое усиление ветра, град", – написала синоптик.

Впрочем, на востоке Украины, в Днепре с районами, на Николаевщине, Запорожье, в Крыму - без существенных осадков. На юге будет жарко, ожидается +34 градуса. На западе до +26 градусов, разве в Черновицкой области до +30 градусов. На остальной территории Украины от 25 до 29 градусов тепла.

В Киеве в понедельник предполагаются периодически кратковременные дожди, грозы, при грозах возможно шквалистое усиление ветра, град. Воздух прогреется до +26 градусов.

"Погода будет неустойчивая, прыгающая, яркая. Возьмите зонты, "корвалол", от грозы спрячьтесь, сильный ливень может забить стоки и улица "поплывет", ставьте авто где-то на возвышенности, словом, лето, как лето. Это еще смерчей не видно было. Солнца будет хватать, потому что такой характер погоды отличается изменчивостью - солнце-дождь, дождь-солнце", – резюмировала синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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