Погода устроит два 'выходных' от дождей: в Гидрометцентре назвали даты и рассказали, есть ли угроза шквалов и града

В последние дни весны и в начале лета погода в Украине будет достаточно влажной, с кратковременными дождями, но одновременно теплой в большинстве регионов. Ночью столбик термометра уверенно будет пересекать отметку +10 градусов, а днем +20 градусов. В отдельных районах дневные температуры могут быть на самом деле летними, до +28 градусов.

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В Украине в эти дни возможны грозы, однако, вероятность экстремальных погодных явлений, таких как град или шквалы, остается небольшой. Интересно, что погода также будет делать "выходные" от дождей в разных регионах страны. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По словам синоптика, дожди в Украине продолжаются, но "температурный фон остается практически таким же, какой есть сейчас, а в некоторые дни, когда будет перерыв между дождями, даже выше". Но в целом Украина продолжает находиться во влажной воздушной массе, в поле пониженного давления. В западных регионах в ближайшие дни ожидается всего +13... +19 градусов. В то же время в большинстве регионов ночью синоптики прогнозируют +8... +15 градусов, а днем +18... +25 градусов.

"Не холодная погода, но немного влажная. В следующие двое суток в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди. Поэтому температура воспринимается несколько не так, как если бы было солнечно", – пояснила Наталья Птуха.

Погода на выходные: в последний день весны дожди возьмут "выходной"

В субботу, 31 мая, в большинстве регионов дождей не предвидится. "Только на юго-востоке, а в дневные часы и на северо-западе страны местами возможны локальные кратковременные дожди", – предупредила синоптик.

По ее словам, в дальнейшем ситуация каких-то кардинальных изменений не претерпит. "Все равно будет оставаться определенная нестабильность. Поэтому во многих регионах будут продолжаться кратковременные дожди, но их площадь охвата будет несколько меньше, чем сейчас. На 1-2 июня прогнозируем уже не такой активный фронт, следовательно, дальше будут периоды с перерывами", – сказала она.

Еще один "выходной" дожди возьмут в понедельник, 2 июня. "1 июня ночью в юго-восточной части, а днем местами по всей территории страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. 2 июня преимущественно без осадков, только в Крыму, в Приазовье, в западных и Винницкой области могут быть локальные кратковременные дожди и грозы", – сообщила Наталья Птуха.

Однако, "температурный фон остается достаточно однообразным". В начале лета ночью в стране в среднем +10... +16 градусов, днем +20... +25 градусов. На юге страны до +28 градусов.

Какой погоды ожидать в дальнейшем

"Признаков каких-то других изменений, например, влияния антициклона, ясного неба, без осадков пока нет, хотя, конечно, температуры понемногу будут повышаться, все-таки лето. Будут определенные периоды осадков, будут перерывы, но также на территорию Украины будут заходить и атмосферные фронты", – сказала синоптик.

Относительно экстремальных погодных явлений – шквалов и града – Наталья Птуха сообщила, что их вероятность невелика. "Во время грозы может быть град и шквалы, но сейчас активных атмосферных фронтов, которые бы проходили по территории Украины, нет. Просто есть определенная нестабильность. Впрочем, локально эти явления присущи летнему периоду, и они всегда могут сопровождать грозу, но пока вероятность таких явлений не слишком высока", – отметила она.

Детальный прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты для каждого региона Украины до 2 июня включительно. Они показывают, что в течение ближайших дней погода в стране будет меняться.

В пятницу, 30 мая, кратковременные дожди ожидаются в большинстве регионов, за исключением западных. Ночью воздух будет прогреваться до +12... +14 градусов в центре, на севере и на юге, до +9... +11 градусов на западе и до +14... +16 градусов на востоке. Днем на большей части территории столбик термометра будет подниматься до отметки +22... +24 градуса. На востоке и юго-востоке на несколько градусов выше. Прохладнее всего будет на западе, до +17... +19 градусов.

В субботу, 31 мая, ожидаются изменения в ситуации с осадками. Кратковременные дожди прогнозируются на северо-западе страны, юго-востоке и юге. Прохладнее всего ночью будет на западе, где воздух будет прогреваться всего до +7... +9 градусов. Однако в дневные часы температурный фон по всей стране фактически сравняется и достигнет отметки +21... +24 градуса. Немного теплее будет на востоке.

В воскресенье, 1 июня, Украину снова могут накрыть кратковременные дожди. Осадков не прогнозируется лишь на северо-западе. Несмотря на это, температурный фон будет достаточно высоким, днем +22... +24 градуса в большинстве регионов и на несколько градусов выше на юге и востоке. Прохладнее всего в ночные часы, как и в предыдущие дни, будет на западе.

В понедельник, 2 июня, небольшие осадки прогнозируются лишь в западных, частично центральных областях и в Донецкой области. Температура ночью на всей территории Украины будет превышать отметку +10 градусов, днем синоптики прогнозируют в большинстве регионов +22... +24 градуса, на юге и востоке до +27 градусов.