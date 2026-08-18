Погода на День Независимости Украины удивит: синоптик рассказал, чего ждать

Синоптическая картина в Украине в ближайшие дни будет весьма динамичной. Западный атмосферный фронт, смещающийся на восток, принесет с собой температурные качели, колебания атмосферного давления и периодические дожди с грозами.

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На День Независимости пройдут локальные кратковременные дожди. О том, какой погоды ждать в конце августа рассказал синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

Штормовое предупреждение и дожди

По прогнозу синоптика, 18 августа осадки охватят практически всю страну, за исключением восточных и юго-восточных областей. В западных регионах пройдут сильные дожди, местами с грозами, градом и шквалистым ветром. Укргидрометцентр объявил предупреждение для запада, севера, а также Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.

Уже 19 августа осадки приобретут кратковременный характер. На западе страны установится сухая погода, а 20 августа небольшие грозовые дожди задержатся только в северной части. Ночная температура в эти дни составит +10…+18, днем ожидается +21…+28. На юге Украины прогнозируется жара до +32 градусов.

Прогноз на День Независимости

Накануне праздника, 23 августа, осадки прекратятся по всей стране. Однако сам праздник удивит синоптическими переменчивостью. В День Независимости, 24 августа, погода будет неустойчивой.

Из-за прохождения области пониженного давления в большинстве регионов пройдут локальные кратковременные дожди.

Следом за праздником, 25 и 26 августа, грозовые дожди охватят большую часть территории Украины. В этот период на юге и юго-востоке ожидается пик жары до +37, но уже 25-27 августа синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры по всей стране.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что, по данным климатологов, начало сентября в Украине может быть тёплым и напоминать летнюю погоду. В то же время в течение месяца через территорию страны будут проходить атмосферные фронты, которые могут вызывать ливни, грозы и похолодания.

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