Погода будет диктовать Польша: синоптик предупредила украинцев о неприятных атмосферных явлениях в четверг

В четверг, 28 ноября, в Украине ожидается облачная влажная погода с туманом, дождями и порывистым ветром. В течение дня ожидается до +8 градусов тепла.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Она объяснила, что влаги погоде добавят тучи и туманы.

А в западных областях Украины, по словам Диденко, прольются дожди из-за "перемещения атмосферного фронта, привязанного к циклону над Польшей".

В течение дня в четверг +1....+4 градуса, на юге и в ноябре +4...+8 градусов.

В Киеве существенные осадки маловероятны. В то же время столицу накроет туман, видимость ухудшится до 300-500 метров.

К вечеру усилится южный ветер до порывистого, некомфортного, прогнозирует синоптик.

В течение дня в Киеве 0...+2 градуса тепла.

По прогнозу Натальи Диденко, в ближайшее время на территории Украины будет преобладать влажная погода, однако без существенных осадков.

Будет относительно тепло, ночью небольшие морозы, днем незначительные "плюсы".

"Такой сезон, что цветочков не напостишь ярких, да и виды не отличаются особым атмосферным шиком – тем трогательнее вокруг последние зеленые кустики, редкие листочки на деревьях и примерзшие розы на дворовых клумбах. Природа засыпает, передает дежурство воронам, синичкам и воробьям", – отметила синоптикиня.

По прогнозу Укргидрометцентра, в ночь на пятницу, 29 ноября, в западных, северных и центральных областях Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Днем в западных областях дождь, а в северных и центральных – с мокрым снегом.

На остальных территориях облачно с прояснениями, без осадков. Ночью 0...+2, в восточной части страны мороз до -4 градусов. Днем до +7 градусов, в Крыму до +11.

В субботу, 30 ноября, осадков уже не ожидается, по всей территории Украины облачно с прояснениями. Днем +5...+7, в Крыму +9...+11 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предупредили о повышенном уровне опасности из-за густого тумана, который ночью и утром накрыл запад, север Украины и Винницкую область. Из-за ухудшения видимости возможно нарушение движения транспорта.