Повышенный уровень опасности из-за густого тумана: какой будет погода в Украине 28 ноября

В четверг, 28 ноября, погода в Украине в большинстве областей будет сухой, но пасмурной. Осадки ожидаются в западных областях и на северо-востоке, также синоптики предупредили об опасности из-за густого тумана.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ночью на северо-востоке Украины местами пройдет небольшой снег.

Днем в западных областях ожидается умеренный дождь, в Карпатах – с мокрым снегом, на остальной территории страны день пройдет без осадков.

Ночью и утром в западных, северных и Винницкой областях будет туман. Из-за него было объявлено предупреждение. Видимость будет составлять 200-500 метров, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Ветер будет северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла. На крайнем западе страны, на юге Одесской области и в Крыму будет теплее – 5-10 градусов с плюсом.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ночью и утром будет туман.

Температура воздуха по области ночью составит 0-3 градуса мороза, днем будет 0-3 градуса тепла. В Киеве ночью 0-2 мороза, днем 0-2 градуса тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Вloomberg, зима 2024-2025 в Европе станет самой холодной с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Холода могут повлиять на и без того высокие цены на газ и электроэнергию, особенно ввиду прекращения поставок газа через Украину с 1 января 2025 года.

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