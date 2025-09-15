Подготовка к самостоятельной жизни и социальное сопровождение: Фонд Рината Ахметова проведет онлайн-тренинг

Фонд Рината Ахметова в рамках программы "Сиротству – Нет!" приглашает специалистов и руководителей служб по делам детей и центров социальных служб присоединиться к онлайн-мероприятию. Речь пойдет об алгоритме действий специалиста по социальной работе, когда предоставляется услуга социальное сопровождение детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и сопровождение семей опекунов на последнем году перед совершеннолетием.

Тема встречи: "Подготовка к самостоятельной жизни и социальное сопровождение"

Дата и время проведения: 25 сентября 2025 года, с 14:00 до 16:00

Спикерка: Любовь Лориашвили, юрист, психолог, начальник отдела организации учебных мероприятий для семейных форм воспитания Киевского городского центра социальных служб, эксперт Фонда Рината Ахметова.

Формат: онлайн на платформе Microsoft Teams

Регистрация по ссылке.

Тренинг направлен на повышение осведомленности специалистов по социальной работе, чтобы вместе с подростком и его попечителем провести "инвентаризацию" имеющихся навыков и умений, определить пробелы и составить индивидуальный план развития необходимых для успешного входа в самостоятельную жизнь.

Какие вопросы будут рассматриваться:

– составляющие, которые входят в подготовленность подростка к самостоятельной жизни;

– задачи социального сопровождения;

– роль специалиста по социальной работе во время сопровождения.

Участники онлайн-тренинга получат практические рекомендации и методические материалы для дальнейшей работы с подростками, которые готовятся к самостоятельной жизни.

Фонд Рината Ахметова уже 20 лет работает, чтобы каждый ребенок рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству – нет!" почти 11 тысяч детей в Украине нашли свои семьи.

