'Поддержка очень нужна пенсионерам': жители прифронтового Никополя получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Почти два года Никополь находится под прямым артиллерийским огнем россиян. Многие местные до сих пор остаются в городе. Несмотря на опасность, Фонд Рината Ахметова доставил гуманитарную помощь для уязвимых категорий населения, и сейчас ее выдача завершена.

Видео дня

По словам Светланы Струс, главного волонтера Никополя, несмотря на напряжение и страх, жизнь в городе продолжается, а гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова становится той опорой, которая помогает удержаться в повседневной жизни.

"Очень много беды у людей. Цены растут. К нам машины не доезжают – много машин с продуктами, лекарствами, теми же лекарствами в аптеки – потому что бывают прилеты. Сюда уже мало кто хочет ехать и что-то везти. Поэтому эта гуманитарная помощь действительно очень нужна, особенно пенсионерам", – рассказывает волонтер.

Смотрите о тяжелых буднях прифронтового города в сюжете.

Вера Ивановна всю жизнь прожила в Никополе, а теперь, говорит, из-за постоянных обстрелов уже страшно выйти в магазин, поэтому эта помощь от Фонда – как спасение.

"Я уже давно никуда не хожу. Сижу дома. Хлеба испеку – и все, сижу. Никуда не иду, потому что боюсь", – признается женщина.

Сейчас Фонд Рината Ахметова направил в город самую необходимую помощь. В состав каждого продуктового набора входят: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

"Большое спасибо, что помогаете и детям, и таким, как мы – пенсионерам. Знаете, как бы тяжело не было, а макарончики там есть – то уже хорошо", – говорит Любовь Николаевна.

"Хорошо, что о нас не забывают. Огромная благодарность за помощь инвалидам. Вот у меня свекровь парализована. Для таких людей, как она, это огромная поддержка", – отмечает Ольга.

Всего Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.