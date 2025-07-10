Уровень воды местами достигает 3 метров: на Львовщине река вышла из берегов, подтопило улицы, дома и авто. Фото и видео

10 июля из-за значительных осадков река Зубра, протекающая в одноименном селе под Львовом, вышла из берегов, подтопив окрестности; есть места, где вода достигала почти 3 метров (речь идет о нежилых зонах). По состоянию на утро четверга в самом Львове подтопления фиксировались на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная; в селе Сокольники вода залила автостоянку возле ЖК "Континент"; в Скнилове спасены четыре человека.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram Львовский городской совет, а также мэр Андрей Садовый. Местные власти призвали людей быть осторожными. "Реку Зубру затопило – проезд транспорта там пока невозможен", – говорится в заметке горсовета.

Пресс-служба добавила: "Пока не прекратятся дожди, полноценно устранить последствия подтоплений сложно". По прогнозам погоды, осадки во Львове и области продлятся до конца суток.

Садовый около 9:00 предупредил, что существует угроза подтопления части Франковского, Сиховского, Железнодорожного районов.

"Просим жителей перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также откатить автомобили с подземных паркингов и потенциально опасных участков", – призвал он местных жителей.

Общественный транспорт Львова по состоянию на утро курсировал в обычном режиме, кроме троллейбуса № 27. Он временно разворачивался на ул. Городоцкой возле АТП-1 из-за воды на улице Авиационной. Позже стало известно, что из-за подтопления трамвайных путей на участке Чукарина – Вернадского трамваи №4 и №8 временно курсировали до остановки "Кинотеатр им. Довженко".

Парковка на улице Трускавецкой возле ЖК "Континент":

По сообщению ГСЧС, во Львовской области в ночь на 10 июля также вышла из русла река Щирка.

В общем из-за подъема уровня воды подтоплены улицы, жилые дома и автомобили в селах Скнилов, Зубра, Сокольники, частично и автодорога Львов – Пустомыты – Меденичи.

К ликвидации последствий непогоды привлечено 38 спасателей и семь единиц специальной техники.

В селе Скнилов сотрудники ГСЧС спасли четырех человек, среди которых двое детей. Также спасены две собаки. Пожарно-спасательные подразделения проводят откачку воды с территории электроподстанции с помощью мотопомп.

Синоптики УкрГМЦ объявили во Львове и области III (красный) уровень опасности. Просят воздержаться от поездок без необходимости, не находиться под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач.

Как писал OBOZ.UA, в течение ближайшей недели погода в Украине будет крайне контрастной. В отдельных регионах в эти июльские дни будет почти прохладно, воздух ночью будет прогреваться всего до +10 градусов. Зато в других областях могут наблюдаться тропические ночи, когда воздух будет оставаться теплым, до +26 градусов, а днем столбик термометра будет подниматься до рекордных +38. В конце текущей недели и в начале следующей на Луганщине возможна экстремальная жара до +40.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!