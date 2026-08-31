Почти миллион пожертвований: украинцы собрали более 6,2 млн грн на форму для защитниц

В рамках проекта "неВИДИМА" EVA объединила неравнодушное сообщество благотворителей: с 28 мая по 19 августа почти 600 тысяч украинцев сделали около миллиона пожертвований. На собранные средства будут изготовлены и переданы 387 комплектов зимней формы, созданной с учётом женского телосложения.

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Сеть EVA и социальная инициатива Arm Women Now завершили сбор средств в рамках проекта "неВИДИМА". Общая сумма сбора составила 6 259 166 грн. Первоначальную цель – 5 млн грн – удалось перевыполнить более чем на четверть. Благодаря этому необходимым зимним снаряжением будут обеспечены 387 защитниц.

Каждый комплект будет состоять из зимней куртки, брюк, тактической обуви, флисовой кофты и комплекта термобелья.

"Необходимость отдельной военной формы для женщин до сих пор не для всех очевидна. Речь идет не об уменьшенной копии мужского комплекта, а о других лекалах, посадке и размерной сетке, которые учитывают женскую анатомию, многослойность зимнего снаряжения и необходимость свободно двигаться. Мы запускали проект "неВИДИМА" не только ради закупки экипировки. Нам было принципиально важно сделать видимыми практические потребности женщин в армии. И масштаб поддержки показал, что общество готово видеть, понимать и поддерживать эту тему", – говорит Александра Гнатик, заместитель директора по управлению репутацией EVA и EVA.UA.

После завершения сбора и перечисления средств проект Arm Women Now перешел к следующему этапу – производству, комплектации и адресной передаче формы военнослужащим-женщинам.

"С завершением сбора для нас начался самый ответственный этап – производство и передача формы. Важно, чтобы каждая военнослужащая получила комплект, соответствующий её размеру и условиям службы. Поэтому мы будем работать с проверенными заявками. Первые партии ожидаем в конце сентября – начале октября. А дальше будем поэтапно передавать экипировку", – отмечает Ирина Никорак, основательница социальной инициативы Arm Women Now.

Информация о начале приема заявок и регистрационная анкета будут размещены на официальных страницах Arm Women Now в социальных сетях.

Результаты сбора организаторы представили 20 августа в Киеве в ходе мероприятия "hromadske.дискурсы". Открытый разговор об опыте женщин в армии посетили около 100 представителей общественного сектора, бизнеса и медиа.

Главной спикеркой мероприятия стала военный медик, военнослужащая и дизайнер одежды Юлия Сидорова (Куба). Она рассказала о собственном опыте службы, потребностях женщин в армии, а также о том, как крой и посадка формы влияют на мобильность, выносливость и безопасность военнослужащих-женщин.

Мероприятие стало завершением первого этапа проекта "неВИДИМА" и одновременно переходом к его практической части – пошиву и передаче зимней формы защитницам. Формат открытого диалога логично подытожил коммуникационную кампанию проекта, одной из ключевых задач которой было сделать видимыми опыт, потребности и голос украинских военнослужащих-женщин.