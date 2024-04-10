Почти летние +27 и облачно с прояснениями: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 11 апреля

В Украине 11 апреля ожидается переменная облачность без осадков по всей стране. Такой прогноз погоды на четверг предоставил Укргидрометцентру.

Синоптики прогнозируют ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температуру ночью ожидают 7-12°. Но днем в западных, Винницкой, большинстве северных областей и на побережье моря будет уже 18-23°, на остальной территории до 22-27°.

Аналогичная погода будет 11 апреля и в Киевской области. По прогнозам синоптиков ожидается уже упомянутая "переменная облачность без осадков", порывы ветра не превысят 5-10 м/с.

Температура в столичной области ночью 7-12°, днем 18-23°. В Киеве ночью не менее 10°, а днем будет 20-22°.

Из-за потепления также ожидается значительная снеголавинная опасность (3, самый высокий уровень опасности). Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин прогнозируют на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

"Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" – отметили синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

А календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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