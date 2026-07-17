Почему засыхают петунии в горшках: как спасти цветы

В течение лета петунии украшают балконы, террасы, клумбы и подвесные кашпо. Однако уже в середине сезона растения нередко ослабевают: побеги вытягиваются, листья желтеют, а количество бутонов заметно уменьшается.

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Особенно уязвимы петунии, растущие в небольших горшках, где почва быстро теряет влагу и питательные вещества. Чтобы вернуть кустам ухоженный вид и обильное цветение, важно пересмотреть условия их содержания, сообщает OBOZ.UA.

Почему петуния засыхает в горшке

Петунии в кашпо в большей степени зависят от правильного ухода, чем растения, высаженные в открытый грунт.

Если днем листья вянут, но вечером снова восстанавливают упругость, это может быть естественной реакцией растения на жару. Однако если петуния не восстанавливается даже после полива, уход нужно как можно скорее изменить.

Одной из самых распространенных причин усыхания является неправильный режим полива. В жаркие дни петунии в горшках иногда приходится поливать дважды в сутки – утром и вечером. Для этого следует использовать отстоянную воду и лить ее непосредственно под корень, не попадая на цветы.

В то же время избыток воды не менее опасен, чем ее недостаток. Если влага будет застаиваться в вазоне, корни могут начать загнивать. Воду, оставшуюся в поддоне после полива, нужно обязательно вылить.

Чем подкармливать петунию

Петуния быстро истощает почву, особенно если растет в небольшом кашпо. Примерно раз в 7–10 дней ее рекомендуют подкармливать комплексными удобрениями для цветущих культур, в составе которых преобладают калий и фосфор.

Калий способствует образованию новых бутонов, помогает продлить цветение и делает цветы крупнее. Фосфор необходим для развития корневой системы.

С удобрениями, содержащими много азота, следует быть осторожными. При его избытке петуния активно наращивает зеленую массу, но образует значительно меньше цветов.

Как правильно ухаживать за петунией

Для длительного и пышного цветения петунии необходимо хорошо освещенное место. Солнечный свет способствует образованию бутонов, тогда как в тени побеги могут вытягиваться, а цветов станет меньше.

Важное значение имеет и почва. Она должна оставаться рыхлой, хорошо пропускать воду и обеспечивать доступ воздуха к корням.

Поскольку в горшке содержится ограниченное количество почвы, запас питательных веществ быстро исчерпывается. Именно поэтому петунию необходимо систематически подкармливать удобрениями, предназначенными для цветущих растений.

Не стоит забывать и об обрезке. Увядшие цветки нужно регулярно удалять, чтобы растение не тратило силы на образование семян. Благодаря этому оно будет направлять питательные вещества на развитие новых побегов и бутонов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как часто поливать растения в горшках в жару.

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