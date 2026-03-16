Почему всем нужно обязательно есть лен и как правильно его заваривать: ответ от специалистов

Лен – очень бюджетный, но при этом очень полезный продукт, который можно добавлять в салаты, делать пудинги и хлеб. Еще полезнее – употреблять лен в заварном виде.

Редакция FoodOboz делится информацией о пользе льна, и как часто и правильно его есть для максимальной пользы.

Чем лен полезен для кишечника

Семена льна можно сравнить с продуманной системой поддержки пищеварения. Его действие базируется на двух ключевых механизмах:

Пищевая клетчатка – лен содержит значительное количество клетчатки, которая действует как пребиотик – поддерживает рост полезной микрофлоры. Благодаря этому пища переваривается более эффективно, снижается риск брожения и чрезмерного газообразования. Именно эта комбинация и создает эффект "мягкого очищения".

Природная слизь – когда семена контактируют с жидкостью, они выделяют слизистую субстанцию, напоминающую легкий кисель. Она мягко обволакивает стенки желудка и кишечника, уменьшая раздражение и способствуя комфортному прохождению пищи.

Как правильно употреблять лен

1 чайная ложка семян

1 стакан теплой воды (не кипятка), кефира или натурального йогурта

Все настаивать 15-20 минут, периодически помешивая. Полученную смесь выпивают примерно за 30 минут до еды.

