Почему всем нужно обязательно есть лен и как правильно его заваривать: ответ от специалистов
Лен – очень бюджетный, но при этом очень полезный продукт, который можно добавлять в салаты, делать пудинги и хлеб. Еще полезнее – употреблять лен в заварном виде.
Редакция FoodOboz делится информацией о пользе льна, и как часто и правильно его есть для максимальной пользы.
Чем лен полезен для кишечника
Семена льна можно сравнить с продуманной системой поддержки пищеварения. Его действие базируется на двух ключевых механизмах:
Пищевая клетчатка – лен содержит значительное количество клетчатки, которая действует как пребиотик – поддерживает рост полезной микрофлоры. Благодаря этому пища переваривается более эффективно, снижается риск брожения и чрезмерного газообразования. Именно эта комбинация и создает эффект "мягкого очищения".
Природная слизь – когда семена контактируют с жидкостью, они выделяют слизистую субстанцию, напоминающую легкий кисель. Она мягко обволакивает стенки желудка и кишечника, уменьшая раздражение и способствуя комфортному прохождению пищи.
Как правильно употреблять лен
1 чайная ложка семян
1 стакан теплой воды (не кипятка), кефира или натурального йогурта
Все настаивать 15-20 минут, периодически помешивая. Полученную смесь выпивают примерно за 30 минут до еды.
Также на OBOZ.UA сообщалось, почему булгур нужно обязательно добавить в свой рацион и с чем его есть для максимальной пользы.