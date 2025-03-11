Почему важно провести 11 марта с любимыми: астропрогноз

Во вторник, 11 марта, длится 12-й лунный день, а после обеда начнется 13-й. Луна находится в созвездии Льва, Солнце – в Рыбах.

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Как будет проигрываться такая красивая дата, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала в этот день обратить внимание на противоположный пол: женщинам – на мужчин, мужчинам – на женщин.

"В этот день будут подниматься вопросы межполовых отношений, поэтому стоит провести этот день со своей второй половинкой", – порекомендовала астролог.

Исита Гая обратила внимание, что 11 – это цифра близнецовых пламен. "Поэтому вы можете посвятить этот день манифестации и созданию такой реальности, где вы встречаете свое близнецовое пламя", – сказала она.

По словам Иситы Гая, сегодняшний вторник – это день вечной любви. "Любви не на уровне человеческом, не на уровне физического тела, а на уровне души. Поэтому в этот день вы можете манифестировать, медитировать и представлять связь между собой и своей близкой родной душой, которая воплощена сейчас на этой планете, и образовывать пространство, реальность, где вы встречаетесь", – пояснила астролог.

Тем же, кто уже встретил своего человека, она посоветовала провести этот день рядом с ним. "Проведите этот день в романтических отношениях, пойдите на романтический ужин, проведите этот день вместе", – порекомендовала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака – кто сегодня совершит карьерный прорыв, а кого ждет усталость.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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