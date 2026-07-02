Почему в жару лучше пить тёплую воду, чем холодную: объяснение

В жаркие дни мы чаще отдаем предпочтение холодным напиткам для мгновенного освежения. Однако это не обязательно правильное решение.

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Когда температура превышает 30°C, стоит остановиться на воде комнатной температуры, пишет Interia. Хотя стакан холодной воды даёт немедленное ощущение облегчения, он приводит к сужению кровеносных сосудов.

Теплая вода гораздо лучше усваивается, поддерживает естественное охлаждение организма и не препятствует терморегуляции. Она не утоляет жажду, но позволяет организму по-настоящему увлажниться.

Какие напитки стоит пить в жаркую погоду?

Летом стоит соблюдать несколько простых правил. Вместо ледяной воды пейте воду комнатной температуры или слегка охлажденную. Вода должна быть нашим первым выбором.

Однозначно лучше избегать подслащенных напитков, поскольку содержащиеся в них сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы вытягивают воду из клеток, что не утоляет жажду, а лишь усиливает её.

Кроме того, резкие скачки уровня глюкозы ослабляют организм и усиливают потоотделение. Поэтому лучше всего отдать предпочтение вышеупомянутой воде и более здоровым альтернативам.

Ранее OBOZ.UA писал, какой душ лучше выбрать в жару — теплый или холодный. Резкий перепад температур может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой и ухудшить самочувствие.

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