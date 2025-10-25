Почему в СССР запрещали носить обручальные кольца: сейчас в такое трудно поверить

Современные супруги могут сами выбирать – будут они носить обручальные кольца или нет. Это считается частным делом каждой отдельной семьи. А вот, скажем, в СССР долгое время государство пыталось запрещать гражданам носить это символическое украшение.

Почему в Стране Советов гражданам не советовали пользоваться обручальными кольцами, разбирался OBOZ.UA. Конечно, свою роль здесь сыграла специфическая политика тоталитарной страны. Запрет действовал не весь период существования Союза. В основном от обручальных колец отказывались в 1930-е годы. Тогда их воспринимали как "буржуазный пережиток".

"Красные свадьбы"

До революции религия оказывала большое влияние на жизнь каждого человека в Российской Империи. В церковный брак пришлось вступить даже Владимиру Ленину с Надеждой Крупской. Однако, когда большевики пришли к власти, они решили уничтожить старые свадебные обычаи.

В эпоху НЭПа комсомольцы придумывали собственные альтернативы церковным свадьбам — так появились "красные свадьбы". Вместо традиционных застолий проводили сдержанные собрания, на которые даже не приглашали родителей жениха и невесты. Молодежь пела революционные песни, читала отрывки из книг и, конечно, расписывалась в ЗАГСе. Никакой торжественности в таких церемониях не было. Специальной одежды для церемонии не покупали, празднований не устраивали – все было крайне буднично и официально.

Отказ от обручальных колец

Обручальные кольца, как символ церковного брака, начали искоренять в 1920-х годах. И к концу десятилетия они исчезли из быта советского человека. Их считали "буржуазной мелочью", а комсомольские лидеры следили, чтобы члены организации не венчались в церкви. Избавлялись от этого символа даже представители старших поколений, которые женились еще в царские времена. Если кто-то не снимал украшение, мог за это получить выговор на работе.

Кроме идеологических причин, была еще одна — страх. Во времена индустриализации власти массово изымали у граждан золото и серебро "в пользу государства". Людей арестовывали и сажали в тесные камеры, заставляя "добровольно" отдавать украшения — даже нательные кресты.

Однако такой "запрет" на обручальные кольца длился недолго. Уже во второй половине 1930-х большевики изменили отношение к браку. В государственную идеологию вернулась идея официальной семьи как основы общества.

Возрождение свадеб

Долгое время советская власть не имела четкого сценария собственного свадебного обряда. Во время войны брак регистрировали в спешке, без празднований. Только в период хрущевской "оттепели" ситуация изменилась — вместе с реформой ЗАГСов.

До 1956 года эти учреждения работали в подвалах МВД, а их сотрудники носили погоны. С появлением Дворцов бракосочетаний церемония стала более торжественной: молодожены снова обменивались кольцами как "символами супружеской верности", звучала музыка, звучали речи, а невесты празднично наряжались – в платья с фатой и торжественные костюмы. Светская свадьба в СССР окончательно вытеснила церковный обряд. И традиция эта закрепилась и действует до наших дней. Венчание в церкви стало личным выбором молодоженов.

