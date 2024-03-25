Почему в СССР выпускали двухцветные авто: откуда пошла мода

Советский автопром являлся весьма специфическим явлением. Машины в СССР отличались от современных не только формой и характеристиками, но и цветовой гаммой.

На старых фотографиях нередко можно увидеть автомобили, окрашенные сразу в два цвета. OBOZ.UA собрал информацию и узнал, откуда пошла эта модная тенденция.

Как ни странно, двухцветные автомобили – это далеко не изобретение СССР. Еще в 1920-х годах первые из них появились в Америке. Схема окрашивания была примерно одинакова. Верхнюю часть кузова и крылья делали черными, а среднюю часть машины красили либо светлой, либо яркой краской.

Впоследствии эту моду подхватили и некоторые европейские компании, а спустя еще некоторое время СССР.

Двухцветные авто в СССР

Впервые в СССР автомобиль покрасили в два цвета в 1935 году. Это был юбилейный 100-тысячный ГАЗ-А. Однако тогда это был единичный образцово-показательный случай.

Широко подхватывать зарубежную моду начали только в 1950-х годах, когда СССР заявил о стремлении "догнать и перегнать Америку".

В 1956 году первой серийной двухцветной советской машиной стала "Волга" ГАЗ-М21. Двухцветными сделали и такие модели, как "Чайка" ГАЗ-13 и даже лимузины ЗИЛ-111, однако не серийно, потому что правительственным автомобилям следует быть черными.

Красить "Волги" в два цвета планировали прежде всего именно на экспорт. Однако он был относительно небольшой, поэтому улучшать авто и массово внедрять молдинги для упрощения процесса покраски и скрытия линии перехода между красками не стали.

А вот "Москвич" получил боковой хромированный молдинг. Двухцветные машины имели спрос на зарубежных рынках. В конце 1950-х и начале 1960-х годов до 60 % "Москвичей" продавались за границей.

Интересно, что в качестве прототипов существовали даже двухцветные "Запорожцы" ЗАЗ-965. Однако тратить время и краску на самую дешевую советскую машину смысла не было, поэтому серийного производства не предполагалось.

А уже в начале 1960-х двухцветные авто начали выходить из моды.

Новая мода

Несмотря на то, что мода прошла, некоторые фирмы продолжали производить автомобили с контрастными крышами, причем еще и с виниловым покрытием. В 1970 годах так начали поступать и в СССР. Некоторые автовладельцы самостоятельно окрашивали крыши "Москвичей", "Жигулей", а иногда и "Волг" в черный цвет.

Однако советские заводы так и не начали массово выпускать модели с контрастными крышами даже для экспорта. Считалось, что кому нужно, тот покрасит самостоятельно, поэтому зарубежные дилеры, следуя новой моде, сами стали делать топовые версии советских "Москвичей" и "Жигулей".

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