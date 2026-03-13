Почему в СССР резко отказались продавать молоко в треугольниках: причин несколько

Треугольные пакеты с молоком для многих, кто застал времена СССР, стали одним из главных визуальных символов советского быта. Чтобы открыть такой пакет нужно было отрезать уголок, к тому же подобная упаковка имела необычный футуристический вид.

Впрочем, как и все хоть сколько-нибудь удачные советские решения, треугольный пакет для молока был заимствованием западной технологии. OBOZ.UA рассказывает его историю.

Откуда пришли "пирамидки" для молока

Эта необычная форма, известная в геометрии как тетраэдр, началась в 1944 году в Швеции, когда компания Tetra Pak представила революционный на то время способ фасовки жидкостей. Технологический процесс поражал своей простотой: непрерывная бумажная трубка, заполненная молоком, зажималась разогретыми металлическими прессами поочередно в двух перпендикулярных направлениях. Именно этот механический прием автоматически создавал треугольную форму, позволяя отказаться от тяжелой, хрупкой и дорогой в производстве стеклянной тары.

Советские чиновники, пораженные этим методом, решили закупить линии по производству подобных пакетов. Тем более, что в 1950-х годах в СССР продолжались попытки модернизировать пищевую промышленность.

Правда и мифы о треугольных пакетах

Популярность такой формы подпитывалась не только удобством автоматизации, но и многочисленными мифами. В середине ХХ века в мире царила мода на "пирамидологию" – псевдонаучную теорию о том, что внутри пирамидальных конструкций создается особое энергетическое поле, которое консервирует продукты и препятствует их порче. Хотя официальная советская наука не подтверждала эти предположения, среди потребителей вера в магическую свежесть молока "из треугольника" была чрезвычайно прочной.

Однако реальность эксплуатации оказалась далека от футуристических надежд. На практике треугольные пакеты стали настоящим испытанием для логистов и хозяек. Главной проблемой была ненадежность швов: технология склеивания бумаги часто давала сбой, из-за чего пакеты массово протекали. В гастрономах их приходилось держать в специальных металлических корзинах, на дне которых почти всегда стояла лужа прокисшего молока. Кроме того, пирамидальная форма была крайне неэффективной с точки зрения использования пространства при транспортировке: пакеты невозможно было плотно и компактно сложить друг к другу, что требовало специальных шестиугольных ящиков. К тому же, расфасованное подобным образом молоко занимало слишком много места в домашних холодильниках.

Что взамен?

Эпоха "пирамидок" закончилась тогда, когда прогресс предложил более рациональное решение. Сама компания Tetra Pak еще в 1960-х годах изобрела Tetra Brik – привычный нам прямоугольный пакет-кирпичик. Он оказался гораздо более устойчивым, дешевым в перевозке и удобным в хранении.

А вот Советский Союз из-за технологической отсталости так легко отказаться от неудачной технологии не мог. Здесь продолжали выпускать треугольники вплоть до середины 1980-х только потому, что закупленное ранее оборудование должно было отработать свой ресурс. В конце концов, экономическая целесообразность и комфорт потребителя победили эстетическую экзотику, и легендарные треугольники навсегда исчезли с полок магазинов, оставшись только в архивах промышленного дизайна и воспоминаниях очевидцев.

