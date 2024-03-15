Почему в СССР 'обмывали' большие покупки: как зародился обычай, который не могут забыть до сих пор

В стране дефицита почти каждая покупка была на вес золота. Серьезное приобретение следовало еще и "обмыть", чтобы вещь служила долго и с пользой.

Сначала традиция "обмывания" касалась, например, покупки телевизора или холодильника, позже "проставляться" начали и новую должность или карьерное продвижение. OBOZ.UA разбирался, как зародился обычай, который не могут забыть до сих пор.

Может показаться, что в традиции "обмывания" нет ничего примечательного, особенно если сравнить ее с организацией, например, застолья по случаю дня рождения. Однако некоторые социологи отмечают, что "проставление" имеет вполне конкретную связь с образом жизни советских людей.

На самом деле все не так очевидно, и обратить внимание следует на социально-экономическую систему, существовавшую в СССР. Постоянный дефицит товаров, отсутствие конкуренции и возможностей создать собственное дело, вынужденная экономическая пассивность граждан и полная зависимость от плановой государственной экономики – эти факторы сформировали особое восприятие концепции "ограниченного блага". Термин, кстати, предложил антрополог Джордж Фостер еще в середине ХХ века, с учетом нюансов изучения быта мексиканских крестьян.

Простыми словами, теория ограниченного блага звучит так: общее количество добра (товаров) – ограничено, и увеличить его нельзя, только перераспределить. Фактически приобретение того или иного блага (например, телевизора) становится победой для одного и "поражением" для других: в результате перераспределения они лишаются возможности приобрести этот телевизор. Сегодня подобный образ мышления может показаться несколько странным, но не следует забывать, какого уровня дефицит (даже товаров повседневного потребления) существовал в СССР.

Исследователи отмечают, что общества, которые придерживаются философии "ограниченного блага", оказывают сильное сопротивление социальным изменениям и демонстрируют высокий уровень равенства между членами.

Отсюда возникла и традиция "проставления". Символически она заключалась в нивелировании собственного так называемого "подъема" путем расходов в пользу остального общества. Поэтому и организация банкета или посиделок обязательно проходила за счет того, кому удалось приобрести какую-нибудь вещь.

Подобные ритуалы исследователи называют редистрибуцией благ. Современники советских времен отмечают, что "обмывание" иногда переходило в категорию предрассудков. Говорили, если значительную покупку не обмыть, не будет и счастья от владения тем или иным предметом: телевизор будет барахлить, костюм быстро порвется, а авто постоянно будет ломаться.

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