Почему в СССР мужчинам дарили гладиолусы: какое значение придавали

Обычно цветы – это женский подарок, мужчинам букеты дарят не так часто. Однако бывают случаи, когда нужно порадовать цветами и мужчину, и в таком случае на помощь приходят гладиолусы, которые считаются более нейтральными. А знали ли вы, что эта традиция пришла из СССР?

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Как выяснил OBOZ.UA, в советский период этот цветок фактически стал олицетворением "мужского" подарка – прежде всего в контексте торжественных и официальных мероприятий. Гладиолусы вручали военным, ветеранам, руководителям, педагогам, а также во время государственных праздников и юбилеев, когда нужно было подчеркнуть уважение.

Такое восприятие в значительной степени объясняется внешним видом растения. Гладиолус имеет высокий ровный стебель, четкую, сдержанную форму и крупные цветы, расположенные в один ряд. Он не создает впечатления хрупкости или нежности, как многие другие цветы. Даже его название происходит от латинского слова gladius – "меч". Листья и силуэт действительно напоминают клинок, поэтому еще с древних времен гладиолус ассоциировался с силой, мужеством и выносливостью.

В советское время эта ассоциация окончательно укрепилась. Во времена Леонида Брежнева официальные мероприятия, парады и торжественные собрания играли важную роль в общественной жизни. На многочисленных фотографиях и в хрониках того периода можно увидеть, как Брежневу и другим партийным деятелям дарят большие букеты гладиолусов. Это окончательно закрепило за цветком статус "мужского".

Важным фактором была и доступность гладиолусов в вечно дефицитном СССР. Эти цветы массово выращивали на дачах, в колхозах и теплицах, особенно в конце лета и в начале осени. Именно поэтому они стали главным цветком на День знаний 1 сентября – ученики несли их учителям, среди которых тогда тоже было немало мужчин.

Не менее значимым было и символическое наполнение. Гладиолусы воспринимались как знак силы характера, верности принципам, выдержки и внутренней стойкости. Поэтому и сегодня, когда хотят выразить уважение, отметить заслуги или поздравить мужчину с важным событием, часто выбирают именно эти цветы. Хотя в последнее время от таких стереотипов всё больше отходят.

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