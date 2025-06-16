Почему в СССР школьниц заставляли ходить в гольфах: что было не так с 'капронками'

Мода в СССР, особенно когда речь шла о молодых людях, была одним из способов дисциплинировать, унифицировать и загнать всех в рамки. Именно поэтому в школах все носили одинаковую форму. Однако одеждой все не ограничивалось.

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Так девушкам не разрешалось надевать под форменное платье колготы – в ходу были только гольфы. Почему так происходило и чем школьниц мотивировали ходить именно в гольфах, разбирался OBOZ.UA.

Дрескод в советских школах был очень строгим. Запрещалось не только приходить в класс в чем-то, кроме формы. От девочек также требовали собирать волосы, отказываться от косметики и украшений. Любые попытки выделиться могли закончиться для школьницы даже вызовом родителей в школу и публичными извинениями.

Но колготы – это такая деталь гардероба, которую сложно назвать акцентной, если они, конечно, не цветные. Тем не менее, ученицам советских школ носить их запрещалось. Запрет касался всех – от первоклассниц до выпускниц.

Зато все должны были ходить в белых гольфах. Или, как их еще тогда называли, подколенках. Они довольно быстро растягивались и начинали сползать – их постоянно приходилось подтягивать, чтобы иметь опрятный вид.

Казалось бы, колготы могли бы значительно упростить уход за образом школьницы в целом. Однако, капроновые колготы были в СССР дефицитом и стоили больших денег. Поэтому их считали элементом "буржуйского" западного образа жизни. То есть, ношение капронок, по мнению советского общества, развращало девушек, делало их одежду непристойной. А значит колготы оставались под запретом практически до самого развала Союза.

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