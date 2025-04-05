Почему в семье Ивана Франко пекли два пасха на Пасху: интересные традиции

Выдающийся украинский писатель, поэт, драматург, общественный и политический деятель Иван Франко также имел свои пасхальные, семейные традиции, как и каждый украинец в любой точке земли. Стоит отметить, что главной традицией в семьи Франко была – готовить на Пасху две паски.

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Редакция FoodOboz рассказывает о пасхальных традициях семьи Ивана Франко и, почему в семье украинского писателя всегда пекли две паски.

"Это один из самых больших, а у нашего народа таки самый большой праздник", – так писал Иван Франко о Пасхе. В семье поэта этот праздник очень чтили и тщательно к нему готовились и даже готовили две паски.

"Приготовления начинались еще со Страстного понедельника. В этот день покупали все необходимое к празднику — продукты, новую одежду. В Чистый четверг не принято было работать. В Страстную пятницу семья Франко постилась рано вплоть до окончания церковной службы. Поужинав в Страстную пятницу, в следующий раз он ел на Пасху" –рассказывает Наталья Тихолоз, директор Института франковедения ЛНУ имени Ивана Франко.

Тесто для пасок в семье Ивана Франко, как и в других бойковских семьях, замешивали в пятницу.

"Сначала готовили опару: растворяли дрожжи в молоке или воде, куда всыпали небольшое количество муки — заколачивали "на редко" и клали киснуть, давали еще всевозможные пряности — лавровые плоды, гвоздику, имбирь, корень куркумы. Подсыпать муку и месить нужно, пока тесто не отстанет от рук", – рассказывает директор Института франковедения ЛНУ имени Ивана Франко, Наталья Тихолоз.

По информации ученых, в семье Ивана Франко, в Нагуевичах, пекли две паски — большую пасху и ее "сестру", которую так и называли "сестра паски". Вместе с паской "сажали" в печь и небольшие паски, которые называли "перепичками".

Стоит отметить, что также в семье Франко обязательно писали писанки или красили пасхальные яйца. При расписывании писанок нельзя было вспоминать умерших, ибо это, верили в доме Каменяра, "принесло бы смерть тому, кто писанку ту получит".

Наталья Тихолоз отметила, что в большую субботу завершались праздничные приготовления.

"Заканчивали убирать дом и возле дома, купались, готовили праздничную одежду, доваривали скоромные блюда на воскресенье. Когда все было готово, собирали продукты для освящения, а именно – писанки, пасхальные яйца, масло и обязательно свечу. Паски несли святить в большой корзине или пасковнике (цилиндрический деревянный сосуд)", – рассказала директор Института франковедения ЛНУ имени Ивана Франко, Наталья Тихолоз.

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