Почему цветы гортензии зеленеют: как это исправить

Гортензии известны своими крупными шаровидными или конусовидными соцветиями голубого, розового, фиолетового или белого цвета. Они украшают сад с лета до начала осени, а также прекрасно подходят для срезанных букетов. У некоторых популярных сортов оттенок можно менять с голубого на розовый, регулируя кислотность почвы.

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Специалист по выращиванию растений Кеммери и садовод, владелица Scott Farm Эмили Скотт объяснили, почему соцветия гортензии могут становиться зелеными. По их словам, это часто является естественной частью жизненного цикла цветка, однако преждевременная смена цвета иногда может свидетельствовать о стрессе, вредителях, болезнях или недостатке питательных веществ.

Естественное старение цветов

В большинстве случаев зеленый цвет означает, что соцветия гортензии стареют и постепенно приобретают естественный оттенок своих чашелистиков, объяснила Рэйчел Кеммери.

Яркие части гортензии, которые обычно воспринимаются как лепестки, на самом деле представляют собой группу видоизмененных чашелистиков. Как и обычные листья, они содержат хлорофилл.

Когда цветок только раскрывается, наиболее заметным является розовый, голубой или белый пигмент. Однако по мере созревания соцветия хлорофилл в чашелистиках становится более выраженным, из-за чего постепенно появляется зеленый оттенок.

В таком случае изменение цвета является естественной частью жизненного цикла растения и не свидетельствует о наличии проблемы.

Особенности сорта

Еще одной причиной появления зеленых соцветий может быть сорт гортензии. Некоторые растения имеют такой цвет от природы.

Например, метельчатые гортензии сорта Limelight распускаются нежным зеленовато-белым цветом. Древовидные гортензии Annabelle часто сначала имеют зеленые соцветия, которые со временем становятся белыми. Если цветы зеленые уже с самого начала цветения, скорее всего, у растения именно такая сортовая особенность.

Вредители и болезни

Эмили Скотт отметила, что яркость гортензии могут снижать некоторые вредители. Среди них – цикадки, тля и паутинные клещи.

Подобный эффект могут вызывать и грибковые заболевания. Они ослабляют растение и влияют на его способность формировать соцветия желаемого цвета. Если позеленение сопровождается повреждением листьев, пятнами, паутиной или появлением насекомых, растение нужно внимательно осмотреть.

Влияет ли кислотность почвы

Кислотность почвы часто считают причиной появления зеленых соцветий, однако Кеммери подчеркнула, что это ошибочное предположение. Уровень pH влияет на то, будут ли крупнолистные и горные гортензии голубыми или розовыми. Это связано с тем, сколько алюминия растение способно поглощать из почвы.

В кислой почве гортензии могут становиться голубыми, а в щелочной – розовыми. Однако кислотность не делает их зелеными. Белые и метельчатые сорта вообще не меняют окраску в зависимости от уровня pH.

Могут ли солнце и жара сделать цветы зелеными

Сильное солнце и высокая температура также не являются непосредственной причиной позеленения гортензии. Когда растение страдает от жары или засухи, его соцветия обычно становятся коричневыми, а их края – сухими и ломкими.

По словам Кеммери, зеленый оттенок в основном связан с возрастом цветка или особенностями сорта, а не с избытком солнца.

Как не допустить преждевременного позеленения

Если соцветия зеленеют из-за естественного старения, остановить этот процесс невозможно. Зеленый цвет означает, что цветок завершает свой естественный цикл.

Чтобы дольше наслаждаться ярким оттенком, можно срезать несколько стеблей для букета до того, как зеленый цвет станет преобладающим. В то же время правильный уход может повлиять на то, как долго соцветия будут сохранять свою первоначальную окраску.

Как правильно ухаживать за гортензией

Гортензии любят влагу, а растение, страдающее от недостатка воды, быстрее теряет цветы. Поэтому особенно важен регулярный и обильный полив в периоды летней жары.

Для крупнолистных гортензий лучше всего подходит место, которое освещается утренним солнцем, но после обеда находится в тени.

Слой мульчи помогает дольше удерживать влагу в почве. Благодаря этому соцветия могут оставаться яркими в течение более длительного времени.

Как бороться с вредителями и болезнями

Лучший способ защитить гортензию от вредителей и болезней — вовремя заметить проблему. Растение нужно регулярно осматривать и реагировать сразу после появления подозрительных признаков.

При необходимости можно использовать органическое масло нима или фунгицидное средство. После обработки важно и в дальнейшем следить за состоянием растения. Регулярный контроль помогает поддерживать здоровье гортензии и сохранять желаемый цвет её соцветий.

Каких веществ может не хватать гортензии

Преждевременное зеленение розовых или голубых гортензий иногда возникает из-за недостатка определенных микроэлементов.

Сохранению пигмента могут способствовать железо и магний. Однако перед внесением дополнительных веществ Скотт советует провести анализ почвы. Это поможет определить, действительно ли растению не хватает питательных элементов, и выяснить, какой уход нужен конкретному сорту гортензии.

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